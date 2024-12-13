明年金價看漲至3,000美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

由於美中關係等地緣政治不確定性升高，荷蘭國際集團（ING）和高盛集團都看好明年金價前景一片光明，高盛更預估，金價明年可望漲至每英兩3,000美元。

彭博資訊報導，ING在2025年展望報告預期，美國總統當選人川普承諾對貿易夥伴加徵關稅，加上可能隨之而來的報復行動，將擾亂石油、金屬和農產品等大宗市場，黃金則將延續今年屢創新高的凌厲漲勢。

ING預估，2025年平均金價將從目前每英兩約2,713美元，上漲至2,760美元，多數買盤將來自尋求多元化外匯存底的各國央行，同時貿易和地緣政治摩擦加劇，也增加黃金的避險吸引力。

高盛分析師團隊的看法與ING大致相同，但認為，國際金價走勢將主要取決於美國聯準會（Fed）的降息幅度，「在我們（假設）的基本情境下，我們預期到2025年底前，Fed將會再降息125個基點（5碼），帶動金價上漲約7%」。

雖然美元升值常降低黃金作為避險資產的需求，從而壓低金價，高盛分析師認為，由於降息和地緣政治不確定性升高，明年金價和美元可能同步上漲，「市場普遍認為，若美元保持強勢更久，金價明年底前無法漲到每英兩3,000美元，但我們不認同」，「關稅等地緣政治震撼常同時提振金價和美元」。

美國 金價 黃金

延伸閱讀

下台前搶補一刀？中製太陽能晶圓等產品 拜登加關稅

楊金龍：台灣跨境支付不會因地緣政治而邊緣化

美通膨符預期 11月CPI年增2.7% 市場押Fed降息

黃金連漲4天！寫下4月以來最佳單週表現 2025年還會漲多少？

相關新聞

ECB今年四度降息 歐元走貶

在美國總統當選人川普的關稅戰陰霾下，歐元區、瑞士及加拿大都快速大幅降息，歐洲央行（ECB）今年第四度降息1碼，且暗示將繼續降息，瑞士央行意外降息2碼以抑制瑞郎升勢，加拿大央行也降息2碼，巴西央行則逆勢升息4碼，以抑制通膨。

趕在川普上台前 拜登對陸太陽能晶圓等加稅

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）十一日宣布，拜登政府將對從中國大陸進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「三○一條款」關稅，...

IEA：OPEC+延後增產 避免不了明年油市供應過剩

國際能源總署（IEA）12日發布月報指出，即便石油輸出國組織與盟國（OPEC+）上周決議延後增產，明年全球石油市場仍將供...

美元強勢 新興貨幣貶很大

美元勁升和多重利空來襲，引爆第4季新興市場貨幣賣壓狂湧，本季以來的貶幅是兩年前美國聯準會（Fed）剛啟動升息以來最大。

明年金價看漲至3,000美元

由於美中關係等地緣政治不確定性升高，荷蘭國際集團（ING）和高盛集團都看好明年金價前景一片光明，高盛更預估，金價明年可望...

馬士基：明年貨櫃需求向上 預期紅海危機、美關稅新政將帶動拉貨潮

路透引述海運巨擘丹麥馬士基（Maersk）一位高階主管報導，該公司預計明年全球貨櫃市場運量可能成長多達7%，主要是美國可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。