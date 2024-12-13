美元強勢 新興貨幣貶很大
美元勁升和多重利空來襲，引爆第4季新興市場貨幣賣壓狂湧，本季以來的貶幅是兩年前美國聯準會（Fed）剛啟動升息以來最大。
英國金融時報（FT）報導，過去兩個半月來，摩根大通新興市場貨幣指數跌幅超過5%，季線跌幅可能是2022年9月來最大，年線可能為連續第七年收跌。在彭博資訊追蹤的貨幣中，至少23種貨幣本季都對美元貶值。
隨著美國總統當選人川普的選情升溫，美元自9月底開始一路飆，是最明顯的「川普交易」，反映市場預期「川普2.0」將提高關稅並實施財政寬鬆政策。
基金公司GAM新興市場債券與貨幣基金經理人麥納馬拉指出，強勢美元是新興市場貨幣貶值最大驅動力。
川普11月揚言，將對進口自墨西哥和加拿大的貨品課徵25%關稅，另對中國大陸進口貨加徵10%關稅。墨西哥本季來對美元貶2.1%，離岸人民幣貶3.7%。
被視為新興幣信心指標的南非蘭德，9月底迄今約貶值2.4%。唯有土耳其里拉、阿根廷披索這類被視為高風險的貨幣不貶反升。
美國選後這波新興幣貶值潮蔓延甚廣，也衝擊所謂的「利差交易」－投資人借入利率低的貨幣，例如日圓，轉而買進收益較高的新興市場貨幣。花旗追蹤的一籃子熱門新興市場利差交易今年來報酬率僅1.5%，遠不如2023年的7.5%。
上回新興市場貨幣季線貶幅這麼大，是在2022年。那年Fed開始升息抗通膨，美國與新興市場利差日益擴大，加重新興幣貶值壓力。
新興市場利空頻傳，各有各的問題。中國大陸經濟疲弱，央行可能持續放寬政策。巴西有赤字和債台高築顧慮。墨西哥生產力、成長率和投資水準俱低。歐元區衛星國如波蘭、匈牙利的貨幣也受歐元疲軟拖累。由於交易員預期中國大陸將降息刺激經濟，人民幣維持疲軟，印度盧比和巴西里爾最近幾周都已貶至歷史新低。
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