ECB今年四度降息 歐元走貶

經濟日報／ 編譯任中原季晶晶／綜合外電
ECB決議各項主要利率皆降息1碼，ECB存款利率降到3%，主要再融資利率降到3.15%，邊際放款利率下降到3.4%，符合市場預期。 （歐新社）
ECB決議各項主要利率皆降息1碼，ECB存款利率降到3%，主要再融資利率降到3.15%，邊際放款利率下降到3.4%，符合市場預期。 （歐新社）

在美國總統當選人川普的關稅戰陰霾下，歐元區、瑞士及加拿大都快速大幅降息，歐洲央行（ECB）今年第四度降息1碼，且暗示將繼續降息，瑞士央行意外降息2碼以抑制瑞郎升勢，加拿大央行也降息2碼，巴西央行則逆勢升息4碼，以抑制通膨

ECB 12日決議各項主要利率皆降息1碼，ECB存款利率降到3%，主要再融資利率降到3.15%，邊際放款利率下降到3.4%，符合市場預期。

ECB決策聲明表示，降息是基於對最新的通膨展望、潛在通膨動能及貨幣政策傳輸機制強度，所做成的決定，刪除「ECB必要時將使政策利率維持充分的約束力」的文字，並表示「金融情勢趨於寬鬆，主因決策委員會最近降息，使企業與家庭取得新貸款的成本較低；但金融情勢仍然偏緊，因為貨幣政策仍有約束力，以及之前升息的效應仍傳輸到原有信貸上」，暗示ECB還可能進一步降息。

聲明表示，決策委員會將繼續依循「一切看數據」、「一會一決議」的作法，決定適當的利率水位，沒有預設的降息路徑。

ECB也下修經濟成長預估，暗示進一步降息的大門依然敞開，目前交易商預期明年將再降息1.25個百分點（5碼），歐元兌美元一度貶值0.3%，貶破1.05美元。

總裁拉加德強調ECB決心使通膨穩定維持在2%的中期目標，且決策將依據經濟及金融數據而定，同時表示，經濟成長風險仍偏向下行，動能日益減弱。

ECB預測今年經濟將成長0.7%，明年成長1.1%，2026及2027年分別成長1.4%及1.3%。

ECB也預測，今年平均整體通膨率為2.4%，核心通膨率為2.9%；明年兩者分別為2.1%及2.3%，2026年均為1.9%；2027年分別為2.1%及1.9%。

瑞士央行（SNB）同日意外大幅降息2碼，調降基準利率到0.5%，幅度比市場預期的1碼更大，瑞郎兌歐元12日盤中貶值0.6%，報1歐元兌0.9344瑞郎。

加拿大央行11日也降息2碼至3.25%，總裁馬克林（Tiff Macklem）表示，川普威脅要對加拿大出口到美國的商品課徵25%的關稅，形成「一個新的重大不確定性」。

巴西央行11日則上調利率4碼（1個百分點）到12.25%，升幅高於預期，且暗示未來兩次會議可能還會以相同幅度升息，基準利率可能再升息2個百分點，最早在明年3月升至14.25%，表明抗通膨的決心。

ECB 加拿大 通膨

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