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全球首富寫新紀錄 馬斯克身價逾4,000億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克持續收割耕耘與美國總統當選人川普之間關係的豐厚成果，在特斯拉股價11日收盤再創新高後，馬斯克成為全球第一位身價超過4,000億美元的富豪，刷新全球首富里程碑。

特斯拉股價11日收盤上漲5.93%至每股424.77美元，為2021年11月以來首次改寫新高紀錄。自川普11月5日贏得大選以來，特斯拉股價已飆漲69%，市值大增逾5,560億美元。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的身價一舉增至4,470億美元，利多除了特斯拉股價大漲，還有他旗下的太空事業SpaceX估值躍升至約3,500億美元，讓他的財富淨值一口氣增加500億美元。

投資人樂觀預期，在川普明年1月就職後，特斯拉的自動駕駛雄心將能順利推動。各家券商的分析師過去一周以來也陸續對特斯拉的前景發表正面看法。

2022年底時，馬斯克的財富淨值一度銳減超過2,000億美元，但是在川普11月贏得大選後，馬斯克身價隨即暴增。

川普 特斯拉 馬斯克

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