Adobe財測失色 股價崩

商業軟體開發商奧多比（Adobe）上季獲利與營收都優於市場預期，但本季與全年營收預測都低於分析師預估，增添對該公司人工智慧（AI）變現能力的憂慮，也促使投資人擔心與AI相關服務競爭的前景，Adobe股價12日在美股早盤應聲暴跌逾11%。

為創意專業人士提供軟體而聞名的Adobe，在止於11月29日的年度第4季（上季）營收比去年同期成長11%至56.1億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為4.81美元，都高於分析師預期。去年度數位媒體經常性營收為173億美元，也略高於預估。

不過，Adobe預期本季營收將介於56.3億-56.8億美元，低於市場預期，經調整後EPS則預估將介於4.95-5美元，約略符合預估。

此外，Adobe預測全年度營收將介於233億-237.8億美元，經調整後EPS則將介於20.2-20.5美元，都不如分析師預期。該公司預期，今年度的數位媒體經常性營收將成長11%，低於去年度的13%。

摩根士丹利指出，投資人對數位媒體年化經常性營收未能加速成長，感到失望，彭博資訊分析師則認為，Adobe財測審慎的原因，可能是該公司對於AI使用能否扎根，依然感到不確定。