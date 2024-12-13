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澳洲「新聞稅」 劍指社群平台

經濟日報／ 編譯季晶晶林聰毅／綜合外電
澳洲將強迫Meta和Google等科技巨擘為澳洲新聞付費。 （路透）
澳洲將強迫Meta和Google等科技巨擘為澳洲新聞付費。 （路透）

澳洲政府計劃對社群媒體及搜尋引擎課徵「新聞稅」，強迫Google和臉書母公司Meta等企業為刊登在其數位平台的新聞內容，付費給國內的媒體業者。

根據新擬議的修訂規則，任何在澳洲年營收超過2.5億澳幣（1.6億美元）的社群媒體平台或搜尋引擎，都將須支付一項「費用」，但若這些科技業者直接付費給新聞業者，則可加以抵銷。此舉的目的在於鼓勵這些科技公司與媒體產業就商業交易進行談判。

這是繼上月頒布法律禁止16歲以下民眾使用社群媒體服務後，坎培拉當局為抑制科技業市場權力的最新措施。今年澳洲政府還將X告上法院，試圖阻止其平台上散播暴力影音，並在過去一年提出打擊網路詐騙和錯假訊息的法律。

科技巨頭對澳洲新提議的規定表達不滿。Meta的發言人表示，擔心此舉將會導致以對某個產業收費，補貼另一個產業，「新的提議不符合平台運作的現實，尤其是到我們平台的多數用戶都不是為了獲取新聞內容，新聞出版商自願選擇張貼內容於平台，是因為這樣做有其價值」。Google發言人則表示，澳洲政府的決定「會危及與澳洲新聞出版商的商業交易可行性」。

澳洲在2021年透過法律，要求美國科技巨擘Google和Meta為帶來流量和廣告營收的新聞連結，向媒體業者提供補償。

Google和Meta在當年達成協議，每年向澳洲媒體業者支付超過2億澳幣（1.28億美元）的內容使用費，包括新聞集團（News Group）、Nine娛樂公司的報紙部門Fairfax以及一些小媒體公司。但Meta後來表示，2024年以後不會再簽訂這類協議。

法律 澳洲 社群媒體

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