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那斯達克飆高 衝上2萬關

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
科技巨擘股價「飆風再起」，相繼攀抵歷來新高，引領那斯達克綜合指數11日收盤衝破2萬點大關，締造空前紀錄。 （路透）
科技巨擘股價「飆風再起」，相繼攀抵歷來新高，引領那斯達克綜合指數11日收盤衝破2萬點大關，締造空前紀錄。 （路透）

科技巨擘股價「飆風再起」，相繼攀抵歷來新高，引領那斯達克綜合指數11日收盤衝破2萬點大關，締造空前紀錄。

在美股「科技七雄」中，有四家股價在11日創歷史收盤高，分別是Google母公司字母（Alphabet）、特斯拉、亞馬遜以及Meta，激勵那指11日收盤大漲1.8%至20,034.89點，一舉突破2萬點天險。

市值已全數躋身1兆美元俱樂部的科技七雄，11日市值激增約4,160億美元。字母推出突破性的量子運算晶片後，兩天來股價跳升11%；特斯拉受惠於執行長馬斯克與美國總統當選人川普交好，股價自大選日以來暴漲69%。另外，蘋果在10日改寫收盤紀錄，科技七雄中只剩輝達和微軟，尚未再創新猷。

科技七雄的亮眼表現，讓那指在美國主要指數中績效居冠，今年來大漲33%，優於標普500指數的逾27%，也勝過道瓊工業指數的17%。

但那指由巨型股主宰、估值日益高漲，讓人感到不安。那指市值前十大企業所占的指數權重，從2020年的45%升至59%。

儘管科技巨擘走升，有助那指，一旦這些巨頭失寵，高度集中將成問題。比方說，2022年拋售潮之際，Meta和特斯拉股價均重摔六成以上。

Colony集團首席市場策略師史坦堡認為，近來漲勢像是挖東牆補西牆，他預期那指今年底的強勁漲幅將在2025年上半年回吐。

然而，那指的估值水準依然遠低於20年多前網路泡沫時期的高點。LSEG Datastream資料顯示，那指目前的本益比約為36倍，為三年來最高，也高於長期平均值的27倍，但仍遠低於2000年3月的70倍。

DataTrek研究共同創辦人拉比表示，相較於1990年代末期到2000年代初期，那指近來的漲勢不算什麼，因為漲勢較慢，看起來也還沒達到難以為繼的地步。

Truist諮詢服務公司共同投資長萊納說，人工智慧（AI）仍是本波牛市的主導題材，而且近來資金重回科技巨擘，原因可能是川普2.0的政治不確定性。

美股氣勢如虹，ETF今年來流入逾1兆美元，再寫新高，打破2021年的9,200億美元紀錄。進帳最多的是先鋒的標普500指數ETF（VOO），吸金約1,000億美元。

指數 特斯拉 馬斯克

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