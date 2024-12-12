聽新聞
0:00 / 0:00

通膨降溫趨緩 美股標普500指數早盤跌0.3%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
最新的PPI升幅比預期高，拖累美股標普500指數早盤下跌。路透
最新的PPI升幅比預期高，拖累美股標普500指數早盤下跌。路透

最新公布的物價指數比市場預期火熱，顯示通膨降溫的進展放緩，拖累美股標普500指數12日早盤下挫，那斯達克指數則跌回2萬點以內。

道瓊工業指數早盤平盤波動、標普500指數下跌0.3%、那斯達克指數走低0.4%。費城半導體指數下挫1.4%、台積電ADR漲近0.5%。

美國勞工部統計局12日公布，11月整體生產者物價指數（PPI）月增0.4%，高於市場預期的0.2%。上月PPI的年增率則為3%，寫去年2月來最大升幅，為通膨溫趨緩增添例證。

另外，在截至12月7日的當周，初領失業救濟金人數為24.2萬人，比前一周增加1.7萬人，也高於市場預期。

不過，根據芝商所FedWatch工具，聯準會（Fed）下周政策會議降息1碼的機率仍高達98%。Bellwether財富公司總裁兼投資長貝林說：「儘管周四公布的PPI比預期強勁，我們仍認為Fed本月將降息1碼，原因是近幾周與近幾月的其他通膨數據皆朝正確方向前進。」

軟體巨頭Adobe早盤股價挫跌近11%，受累於該公司下調本季營收前景。

Fed 指數 標普 美股 通膨 那斯達克

延伸閱讀

法人：川普2.0對全球經濟的衝擊有限 2025年將股債雙多

美國 REITs 後市擁三利多 RMZ 指數有望向上挑戰1,600點

美股收盤／科技股領漲 那斯達克突破2萬點 特斯拉Google創新高

CPI符合預期、Fed下周肯定降息 那指收創新高站上2萬點

相關新聞

美生產者物價升幅超預期 美股三大期指下挫

由於食品價個走高，美國11月生產者物價指數（PPI）意外攀升，投資人對聯準會（Fed）下周是否降息出現疑慮，美股期指12...

ECB第四度降息1碼！會後聲明暗示將續寬鬆 歐元對美元回貶

歐洲央行（ECB）12日會議決定第四度降息，各項主要利率皆降息1碼，符合市場預期，並表示進一步寬鬆的大門依然敞開，因為通...

通膨降溫趨緩 美股標普500指數早盤跌0.3%

最新公布的物價指數比市場預期火熱，顯示通膨降溫的進展放緩，拖累美股標普500指數12日早盤下挫，那斯達克指數則跌回2萬點...

Google Cloud支持率提升 有望成為AI支出競賽意外贏家

雖然OpenAI與微軟因其人工智慧（AI）實力而獲得大量關注，但最新調查顯示，Google母公司Alphabet可能才是...

OPEC+延長減產 IEA：2025年全球原油市場仍供過於求

國際能源總署（IEA）今天表示，明年全球石油供應將超過需求，即使石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）中的部分成員延長減產...

ING、高盛看好明年金價 高盛估有望漲至3,000美元

由於美中關係等地緣政治不確定性升高，荷蘭國際集團（ING）和高盛集團都看好明年金價前景一片光明，高盛更預估，金價明年可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。