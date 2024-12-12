歐洲央行再降息1碼 2024第4度下調基準利率

歐洲中央銀行（ECB）今天宣布調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至3%，為今年6月啟動降息循環以來，第4度下調基準利率。

法新社報導，歐洲央行降息的理由包含成長展望惡持續惡化和通膨放緩，並表示歐元區政治動盪恐使目前的困境加劇。

歐洲央行預估，2024年歐元區經濟預料擴張0.7%，比9月預期的0.8%微幅下修；至於2025年和2026年，歐元區經濟預料分別擴張1.1%和1.4%。

央行並預估，2024年歐元區通膨率為2.4%、2025年為2.1%，都比之前的預估值小幅下修0.1個百分點。歐洲央行在聲明中指出，「通膨放緩的進程正在步入正軌」。

歐洲央行移除之前一再重申的措詞，即央行須在「必要時間內維持充分的政策利率限制性」；市場交易者向來密切注意這個措詞。

歐洲央行表指出，「融資環境正逐漸變寬鬆， 因為歐洲央行管理委員會（governing council）近來逐步降息，使企業和家庭取得新融資的成本降低。話雖如此，金融情勢仍偏緊俏，原因是貨幣政策仍具約束力，以及之前升息的效應仍傳導至既有信貸上」。