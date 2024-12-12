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美生產者物價升幅超預期 美股三大期指下挫
由於食品價個走高，美國11月生產者物價指數（PPI）意外攀升，投資人對聯準會（Fed）下周是否降息出現疑慮，美股期指12日下挫。
美國勞工部12日公布，11月PPI月升0.4%，為6月以來的最大升幅，也高於市場估計的0.2%；11月PPI年增3%，升幅寫2023年2月來之最，也超越市場預估的2.6%。
扣除食品及能源後的核心PPI，月增0.2%、年增3.4%。與此同時，10月PPI的月增幅和年增幅雙雙上修。
PPI被視為消費通膨的領先指標，11日出爐的美國消費者物價指數（CPI）雖符合預期，但顯示通膨減緩的進展停滯。
今年初物價壓力迅速降溫，但近來通膨復熾，連四個月走勢堅挺，在美國總統當選人揚言要對進口商品加徵關稅之際，增加利率走勢的不確定性。
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