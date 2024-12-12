快訊

賣地挹注生產！「蘋菓西打」重磅回歸 大飲：明年營收拚恢復正常

「完全垃圾」藥師籲別買5種常見藥品 這款感冒藥也上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

ECB第四度降息1碼！會後聲明暗示將續寬鬆 歐元對美元回貶

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
ECB總裁拉加德。圖／歐新社
ECB總裁拉加德。圖／歐新社

歐洲央行（ECB）12日會議決定第四度降息，各項主要利率皆降息1碼，符合市場預期，並表示進一步寬鬆的大門依然敞開，因為通膨已經降到2%目標，且經濟仍然疲軟。總裁拉加德稍後將主持記者會。歐元兌美元匯率溫和下跌。

ECB存款利率降到3%，主要再融資利率降到3.15%，邊際放款利率下降到3.40%。

ECB在會後聲明中，已經把利率維持在「有足夠約束力」的文字去掉，暗示ECB還可能進一步降息；並表示「金融情勢趨於寬鬆，主因決策委員會最近降息，使企業與家庭取得新貸款的成本較低；但金融情勢仍然偏緊，因為貨幣政策仍有約束力，以及之前升息的效應仍傳輸到原有信貸上」。

歐元／美元匯率從1.05美元以上，溫和貶到1歐元兌1.0486美元。

ECB 通膨

延伸閱讀

法人：川普2.0對全球經濟的衝擊有限 2025年將股債雙多

美國 REITs 後市擁三利多 RMZ 指數有望向上挑戰1,600點

美股收盤／科技股領漲 那斯達克突破2萬點 特斯拉Google創新高

CPI符合預期、Fed下周肯定降息 那指收創新高站上2萬點

相關新聞

美生產者物價升幅超預期 美股三大期指下挫

由於食品價個走高，美國11月生產者物價指數（PPI）意外攀升，投資人對聯準會（Fed）下周是否降息出現疑慮，美股期指12...

ECB第四度降息1碼！會後聲明暗示將續寬鬆 歐元對美元回貶

歐洲央行（ECB）12日會議決定第四度降息，各項主要利率皆降息1碼，符合市場預期，並表示進一步寬鬆的大門依然敞開，因為通...

歐洲央行再降息1碼 2024第4度下調基準利率

歐洲中央銀行（ECB）今天宣布調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至3%，為今年6月啟動降息循環以來，第4度下調基準...

Google Cloud支持率提升 有望成為AI支出競賽意外贏家

雖然OpenAI與微軟因其人工智慧（AI）實力而獲得大量關注，但最新調查顯示，Google母公司Alphabet可能才是...

OPEC+延長減產 IEA：2025年全球原油市場仍供過於求

國際能源總署（IEA）今天表示，明年全球石油供應將超過需求，即使石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）中的部分成員延長減產...

ING、高盛看好明年金價 高盛估有望漲至3,000美元

由於美中關係等地緣政治不確定性升高，荷蘭國際集團（ING）和高盛集團都看好明年金價前景一片光明，高盛更預估，金價明年可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。