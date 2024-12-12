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ECB第四度降息1碼！會後聲明暗示將續寬鬆 歐元對美元回貶
歐洲央行（ECB）12日會議決定第四度降息，各項主要利率皆降息1碼，符合市場預期，並表示進一步寬鬆的大門依然敞開，因為通膨已經降到2%目標，且經濟仍然疲軟。總裁拉加德稍後將主持記者會。歐元兌美元匯率溫和下跌。
ECB存款利率降到3%，主要再融資利率降到3.15%，邊際放款利率下降到3.40%。
ECB在會後聲明中，已經把利率維持在「有足夠約束力」的文字去掉，暗示ECB還可能進一步降息；並表示「金融情勢趨於寬鬆，主因決策委員會最近降息，使企業與家庭取得新貸款的成本較低；但金融情勢仍然偏緊，因為貨幣政策仍有約束力，以及之前升息的效應仍傳輸到原有信貸上」。
歐元／美元匯率從1.05美元以上，溫和貶到1歐元兌1.0486美元。
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