ING、高盛看好明年金價 高盛估有望漲至3,000美元

由於美中關係等地緣政治不確定性升高，荷蘭國際集團（ING）和高盛集團都看好明年金價前景一片光明，高盛更預估，金價明年可望漲至每英兩3,000美元。

彭博資訊報導，ING在2025年展望報告預期，美國總統當選人川普承諾對貿易夥伴加徵關稅，加上可能隨之而來的報復行動，將攪軟石油、金屬和農產品等大宗市場，黃金則將延續今年屢創新高的凌厲漲勢。

ING預估，2025年的平均金價將從目前的每英兩約2,713美元，上漲至2,760美元，多數買盤將來自尋求多元化外匯存底的各國央行，同時貿易和地緣政治摩擦加劇，也可能增加黃金的避險吸引力。

高盛分析師團隊的看法與ING大致相同，但認為，國際金價走勢將主要取決於美國聯準會（Fed）的降息幅度，「在我們（假設）的基本情境下，我們預期到2025年底前，Fed將會再降息125個基點（5碼），帶動金價上漲約7%」。

雖然美元升值常降低黃金作為避險資產的需求，從而壓低金價，但高盛分析師認為，由於降息和地緣政治不確定性升高，明年金價和美元可能同步上漲，「市場普遍認為，若美元保持強勢更久，金價明年底前無法漲到每英兩3,000美元，但我們不認同」。

高盛分析師表示，美元走強也可能鼓勵各國央行買進黃金，以期恢復人們對其貨幣的信心。

由於美國11月通膨數據強化投資人對於Fed下周降息的預期，紐約黃金現貨12日盤中小跌0.3%，報每英兩2,710.80美元。