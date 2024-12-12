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亞股多隨美股漲勢收高 市場期待大陸振興措施

中央社／ 香港12日綜合外電報導
亞洲股市今天多隨前一天創新高的華爾街股市收紅，美國最新通膨數據也強化了對下週降息的預期。圖／AI生成
亞洲股市今天多隨前一天創新高的華爾街股市收紅，美國最新通膨數據也強化了對下週降息的預期。圖／AI生成

亞洲股市今天多隨前一天創新高的華爾街股市收紅，美國最新通膨數據也強化了對下週降息的預期。與此同時，投資人也期待看到中國最新的振興經濟措施。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天連續第3天走高，持續填補韓國總統尹錫悅短暫宣布戒嚴後引發拋售所造成的損失。

昨晚公布的最新數據顯示，美國11月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比年增2.7%，增幅符合預期。這增強了聯邦準備理事會（Fed）下週將連續第3次降低借貸成本的希望。

儘管CPI仍高於聯準會設定的2%長期目標，但交換市場認為，美國政策制定者宣布降息的機率仍高達98%。

昨天在華爾街股市，那斯達克指數首度突破2萬點關卡，標準普爾500指數也攀升至接近歷史高點。

儘管如此，分析人士警告，2025年的展望尚不明朗。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深外匯市場分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說，「近月來的證據顯示，通膨下降已失去動力，且經濟活動和勞動市場仍保有韌性。」

「這些情況顯示，在12月的降息之後，聯準會將觀望一段時間。這段觀望期可能不會只有幾個月，而是會延續數季，這種風險越來越高。」

此外，市場預期美國準總統川普明年1月就職後將實施減稅、鬆綁管制並提高關稅，這些政策恐再度點燃通膨。

香港和上海股市今天收漲；東京股市因日圓走軟上漲超過1%；新加坡、台北和曼谷股市也收紅。雪梨、威靈頓和雅加達都收黑。馬尼拉股市則持平作收。

CPI 美國 聯準會 華爾街 通膨

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