瑞士央行意外大幅降息2碼 瑞郎回貶
瑞士央行（SNB）12日意外大幅降息2碼，調降基準利率制0.5%，幅度比市場預期的1碼更大，以抑制瑞郎升勢。央行宣布決策後，瑞郎兌歐元12日盤中貶值0.6%，報1歐元兌0.9344瑞郎。
央行總裁施萊格爾表示，「如果貨幣政策必須進一步放鬆，政策利率仍是我們的主要工具。在此同時，我們仍願意在必要時干預匯市」。由於外資持續湧入瑞郎以規避地緣風險，使央行壓力沈重。
瑞穗銀行總體策略主管羅徹斯特表示，央行降息2碼後，瑞郎將很難再走強。不過央行大幅降息雖能抑制瑞郎的吸引力，卻將使可用的彈藥正加速消耗。一旦利率降到零，則央行必須在干預匯市與恢復負利率之間做出抉擇，而兩者都須付出重大代價。
瑞士央行今年來已四度降息，使瑞士的利率降到全球數一數二低。經濟學者指出，通膨風險下降，經濟成長低於潛在水準，且主要出口產品也因為結構性或景氣循環性問題而陷入困境，因此預料明年上年央行還將再兩次降息各1碼。
12日稍後歐洲央行（ECB）也將開會，預期將再度降息。
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