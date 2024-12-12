快訊

性價比高！台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

瑞士央行意外大幅降息2碼 瑞郎回貶

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
瑞士央行（SNB）12日意外大幅降息2碼。圖／路透
瑞士央行（SNB）12日意外大幅降息2碼。圖／路透

瑞士央行（SNB）12日意外大幅降息2碼，調降基準利率制0.5%，幅度比市場預期的1碼更大，以抑制瑞郎升勢。央行宣布決策後，瑞郎兌歐元12日盤中貶值0.6%，報1歐元兌0.9344瑞郎。

央行總裁施萊格爾表示，「如果貨幣政策必須進一步放鬆，政策利率仍是我們的主要工具。在此同時，我們仍願意在必要時干預匯市」。由於外資持續湧入瑞郎以規避地緣風險，使央行壓力沈重。

瑞穗銀行總體策略主管羅徹斯特表示，央行降息2碼後，瑞郎將很難再走強。不過央行大幅降息雖能抑制瑞郎的吸引力，卻將使可用的彈藥正加速消耗。一旦利率降到零，則央行必須在干預匯市與恢復負利率之間做出抉擇，而兩者都須付出重大代價。

瑞士央行今年來已四度降息，使瑞士的利率降到全球數一數二低。經濟學者指出，通膨風險下降，經濟成長低於潛在水準，且主要出口產品也因為結構性或景氣循環性問題而陷入困境，因此預料明年上年央行還將再兩次降息各1碼。

12日稍後歐洲央行（ECB）也將開會，預期將再度降息。

ECB 瑞士

延伸閱讀

美國 REITs 後市擁三利多 RMZ 指數有望向上挑戰1,600點

美股收盤／科技股領漲 那斯達克突破2萬點 特斯拉Google創新高

CPI符合預期、Fed下周肯定降息 那指收創新高站上2萬點

美通膨符預期 11月CPI年增2.7% 市場押Fed降息

相關新聞

性價比高！日媒揭台積電熊本廠員工餐 「祕製炸雞蓋飯」最受歡迎

日本地方電視台「熊本朝日放送」（KAB）11日報導，台積電設在日本九州熊本縣的「熊本1廠」今年正式營運，廠內員工餐廳中最...

亞股多隨美股漲勢收高 市場期待中國振興措施

亞洲股市今天多隨前一天創新高的華爾街股市收紅，美國最新通膨數據也強化了對下週降息的預期。與此同時，投資人也期待看到中國最...

匯率競貶戰雲密布…美國關稅改變全球貿易 人民幣貶值風聲起

分析師表示，隨著美國關稅改變全球貿易和資金流向，中國大陸高層討論明年允許人民幣貶值的消息，凸顯出投資人和企業正面臨匯率大...

瑞士央行意外大幅降息2碼 瑞郎回貶

瑞士央行（SNB）12日意外大幅降息2碼，調降基準利率制0.5%，幅度比市場預期的1碼更大，以抑制瑞郎升勢。央行宣布決策...

TechInsight：華為晶片進展停滯 新旗艦機續用7奈米晶片

最新拆解報告顯示，華為新款旗艦智慧手機機Mate 70搭載的處理器，未如部分人士般預期轉進5奈米製程，依舊使用7奈米，且...

美通膨符預期升高Fed降息可能 日股收高

美國通膨數據良性，接連兩個交易日下滑的華爾街股巿止跌，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）本月降息的預期得到支撐，帶動日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。