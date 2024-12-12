性價比高！日媒揭台積電熊本廠員工餐 「祕製炸雞蓋飯」最受歡迎

日本地方電視台「熊本朝日放送」（KAB）11日報導，台積電設在日本九州熊本縣的「熊本1廠」今年正式營運，廠內員工餐廳中最受歡迎的是1道特製炸雞蓋飯。

該廠位於熊本縣菊池郡菊陽町，原本是一片農田。KAB日前好不容易獲准進入該廠拍攝與採訪，午餐時也到能容納900人、不對外開放的員工餐廳一探究竟。

由於該廠產線採24小時運作，因此員工餐廳的開放時間自凌晨3時至隔天的1時半，等於僅休息90分鐘。

在員工餐廳的菜單中，高麗菜捲套餐1份617日圓（約台幣134元），人氣最高而且被認為性價比最划算的料理則是特製炸雞蓋飯，價格580日圓（約台幣126元）。

除了蓋飯，也有日本人愛吃的咖哩飯、蕎麥麵、烏龍麵及拉麵等料理，甚至有素食自助餐。