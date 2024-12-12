墨西哥國會批准憲法修正案 禁電子菸生產與銷售
法新社報導，參議院今天以壓倒性多數支持政府提出的法案；該法案上週獲得下議院批准。
這項憲法改革現在必須獲得墨西哥32州的議會批准才能生效。
這項法案禁止電子菸，包括一次性電子菸，也禁止非法使用芬太尼。芬太尼是強效止痛藥，在美國導致鴉片類藥物流行。
電子菸供應商警告，這項法案將導致電子菸市場轉到地下。
2020年，時任總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）政府通過法令，禁止在墨西哥銷售電子菸。
但最高法院隔年裁定禁令違憲。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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