全球億萬富翁10年增121%、亞太區佔近4成！ 3大產業是關鍵

2024《瑞銀億萬富翁報告》出爐，深入探討億萬富翁的遷徙趨勢、家族規模擴大與財富傳承規劃，以及富豪在公益與社會影響力方面的策略性轉型。此外，最新的報告也指出全球億萬富翁的財富總額大幅增長，不過，增長速度過去4年來已經放緩，且區域間的財富變化差異顯著，其中，中國富豪的財富明顯萎縮；亞太區則是全球億萬富翁人數最多的一個區域，擁有981名億萬富翁，佔全球總億萬富翁人口將近40%。

過去十年間，全球億萬富翁財富總額增長了121%，從6.3兆美元增至14兆美元，相較之下，MSCI全球股票指數同期僅上漲73%。億萬富翁人數也從2015年的1757人增加至2024年的2682人。然而，自2020年以來，全球化趨緩及中國「共同富裕」政策影響，使全球億萬富翁財富的平均年增長率從2015至2020年的10%降至2020年後的1%。

瑞銀進一步指出，地區間的富豪財富出現消長。例如，亞太地區呈現兩極分化現象。中國億萬富翁財富自2020年後持續縮水，主要受「共同富裕」政策和監管環境收緊影響。印度則成為亞太地區的亮點，受益於經濟快速增長和股市上漲，億萬富翁財富增長迅速。

中國富豪的比例減少，原因包括陸股在全球市場權重下降，以及部分億萬富翁因股價崩跌而跌出榜單外。與此同時，北美億萬富翁的財富在過去十年持續增長，尤其在2020年後，受惠於科技和工業產業的蓬勃發展，以及能源安全優勢，成為全球億萬富翁財富增長的主要引擎，中東及非洲（EMEA）受益於全球資本流入，受益於經濟快速增長和股市上漲而持續累積財富。

三大關鍵產業推升！十年來億萬富翁財富累積趨勢

根據報告，全球最富有的100位億萬富翁財富佔總富豪財富的比例，已從2015年的32.4%提升至2024年的36%。

值得注意的是，這十年間推動億萬富翁財富增長的三大關鍵產業：

一、科技產業：過去十年，受惠於電子商務、社交媒體、數位支付、人工智慧、網路安全等領域的創新發展。科技億萬富翁的財富從2015年的7889億美元增至2024年的2.4兆美元，增速最快。

二、工業產業：工業富豪財富從4804億美元增至1.3兆美元，增幅位居第二。分析其主要原因，主要受國家產業政策支持，各國都擴大投資以提升其競爭優勢，特別是綠色經濟、應對人口挑戰以及回流趨勢，推動了航太、國防和電動汽車等科技產業的發展。

三、材料產業：材料產業（包括原材料開採、商品、農業、能源和再生能源）受到綠色能源轉型初期對商品需求的推動。該領域富豪的財富從7181億美元增至1.8兆美元。

值得注意的是，在所有產業中，房地產業表現明顯落後於其他產業，可能受到中國房地產動盪、新冠疫情對商業地產的衝擊以及歐美利率上升等因素的綜合影響。在所有產業中明顯落後的是房地產業。2017年以前，房地產億萬富翁的表現與所有其他產業類似。

2024年億萬富翁最看好的投資地區，報告顯示，北美地區被視為2024年最具吸引力的投資地區：短期內，80%的受訪億萬富翁認為未來12個月內北美將提供最佳投資機會。中期內，68%的受訪者認為，未來5年北美仍是最佳投資地區。

北美之所以受到青睞，主要得益於科技創新領先及能源安全優勢。生成式人工智慧及GLP-1減肥藥物等技術突破，有望在勞動力短缺的背景下提升生產效率。此外，地緣政治緊張局勢下，北美在能源供應上的穩定性尤具吸引力。

除北美外，亞太地區（不含中國）在未來5年也獲得45%的受訪億萬富翁看好；31%的受訪者仍對中國抱有期待；西歐則有29%的支持率。報告指出，億萬富翁的投資偏好亦受地域因素影響，各地富豪對其本土市場的投資機會普遍更為樂觀。

擔憂地緣政治風險！億萬富翁再加碼黃金、房地產

至於億萬富翁對各資產類別的看法，自利率變化明顯啟動美國與歐洲寬鬆循環後開始有所轉變，因此影響了經濟成長的表現。43%億萬富翁預計在未來12個月期間內提高房地產的投資比重，另有42%將投入已開發市場股票。不過他們同時也提高對所謂安全港資產的投資比重。調查顯示，有40%億萬富翁預計在未來12個月期間內提高黃金／貴金屬的投資比重，另有31%將提高現金部位。此等情況可能反映了地緣政治風險升高與股票市場價格較高等因素。

瑞銀的這份報告，也提出展望未來10年，億萬富翁將須面臨不確定時代的挑戰。很明顯的是政府必須在財政正義與不斷增加的開支需求之間取得平衡，尤其是與老年人口相關的開支。在此同時，地緣政治緊張情勢將持續高漲，且國際貿易將持續面臨障礙。在此等背景下，億萬富翁企業主將須具備前一期報告所提及的成功關鍵特質：明智的冒險、聚焦商業世界與決心。

根據過去經驗，勇於冒險的億萬富翁，亦將是目前已成形的未來科技產業先鋒：生成式AI與再生能源發電。而在快速變動的時代中，億萬富翁的名單未來可能會呈現高度變動。

43%億萬富翁預計在未來12個月期間內提高房地產的投資比重。示意圖。圖／Ingimage

富豪的信託傳承財管需求，趨向更多元細膩、傳承成顯學

而報告最後，提出四項未來趨勢與展望，也值得相關產業的從業人士參考：

一、億萬富翁將更加注重透過慈善事業、投資與商業活動提升社會影響力。

二、財富管理與傳承規劃將更精細化與多元化，以應對日益複雜的家族需求。例如居住於全球各地多世代家族所須的彈性，財富規劃服務也將須更加聚焦個別家族成員的需求，認知每名成員都有不同的優勢與抱負目標。

三、未來15年內，70歲以上的億萬富翁將轉移6.3兆美元財富，除傳承給家族外，也規劃將部分財富捐贈至慈善機構。

四、富豪家族的規模與管理工具將持續優化，以應對全球變局與家庭需求的挑戰。由此延伸的未來家族辦公室或信託傳承工具將會更普遍。

總體而言，區域經濟發展水平、產業發展趨勢、政策環境以及全球市場變化，亦是對億萬富翁財富增長產生影響的變數。此外，全球化進程放緩，國際貿易壁壘增加，以及歐美地區的高利率環境，也對億萬富翁財富增長造成一定壓力。

（本文出自2024.12.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）