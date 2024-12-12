輝達上訴避免證券詐欺訴訟 被美國最高法院駁回

美國最高法院今天駁回晶片大廠輝達（Nvidia）上訴，此上訴旨在避免由股東提起的證券欺詐訴訟。股東指控輝達在銷售有多少是依賴波動劇烈的加密貨幣市場方面，誤導投資人。

路透社報導，這起2018年在下級法院由總部位於瑞典斯德哥爾摩的投資管理公司E. Ohman J:or Fonder AB主導的集體訴訟，輝達上訴要求中止。法官於11月13日聽取此案辯論，選擇不對潛在的法律糾紛做出裁決，而是維持下級法院的決定，讓訴訟持續進行。

不過最高法院僅給了一行命令就駁回了輝達的上訴，並沒有提供任何解釋。

法庭辯論中，一些法官對介入此案的態度保留。他們想知道是否有明確的法律問題需要裁決，還是僅涉及事實爭議，並表示鑑於技術複雜性，最高法院可能並非解決此問題的理想場所。

爭議焦點在於，原告是否達到了1995年聯邦法律「私人證券訴訟改革法案」（Private Securities Litigation Reform Act）所設立的更高法律門檻，該法旨在篩選缺乏依據的訴訟。

原告指控輝達及其執行長黃仁勳在2017年和2018年所發表的聲明中，不誠實地淡化輝達營收成長中加密貨幣相關購買所占的比例，違反了1934年聯邦法律「證券交易法」（Securities Exchange Act）。

從2017年開始，隨著某些加密貨幣價格上揚，輝達晶片在加密貨幣挖礦中日益受歡迎，挖礦涉及執行複雜的數學方程式，以確保比特幣和以太幣等加密貨幣的安全。

然而到了2018年底，由於加密貨幣獲利能力下降，輝達營收未能達到預期，導致公司股價在當年11月初下跌。

1名聯邦法官駁回股東訴訟，但位於舊金山的美國聯邦第九巡迴上訴法院隨後予以恢復。法院認為原告充分指控黃仁勳作出「虛假或誤導性陳述，並且是故意或輕率進行」，因此允許此案繼續進行。

代表股東出庭的律師古普塔（Deepak Gupta）在最高法院表示，駁回上訴是「企業問責的勝利」。古普塔說：「在美國全國商會（U.S. Chamber ofCommerce）及其盟友支持下，企業最高法院的律師團經常試圖提出不存在的法律問題，以削弱集體訴訟。」

「我們希望法院下次面對企業使用相同手段時，能三思而後行。」

輝達曾向最高法院主張，原告未能充分展現企業聲明不實，故意或輕率地誤導投資人。原告則主張已提出足夠有力的指控，涵蓋前員工證詞、市場分析與專家意見，足以應付輝達的撤銷請求，將訴訟推進至證據開示階段。

路透社指出，美國總統拜登政府在本案中支持輝達股東。