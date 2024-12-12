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台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

中央社／ 東京12日綜合外電報導
圖為台積電熊本一廠。圖／路透
圖為台積電熊本一廠。圖／路透

台積電位於日本熊本縣的第一工廠今年正式開始運作，日媒本月獲准進入管制嚴格的廠內採訪，除報導員工餐廳的菜單與價格之外，也介紹最受歡迎的特製炸雞丼飯（蓋飯）。

「熊本朝日放送」（KAB）11日報導，位在熊本縣菊陽町的台積電日本子公司JASM，由於保密需求，工廠的資訊管理極為嚴格，過去一直籠罩在神秘的面紗之下。

報導指出，進入工廠之際，除了採訪必要的攝影器材之外，不能攜帶智慧型手機等電子器材入內，同時必須通過如機場安檢般的偵測器，據稱不僅是採訪團隊，廠內員工也必須通過偵測器。

而熊本朝日放送的記者進入之後，先造訪據稱能容納900人的員工餐廳，中午時分可見到許多員工休息的身影。

由於工廠全天候運作，據稱員工餐廳從凌晨3時營業到深夜1時30分，其中高麗菜捲套餐一份617日圓（約新台幣133元），而最受歡迎且划算的餐點為JASM特製炸雞蓋飯，要價580日圓（約新台幣125元）。

除了蓋飯之外，還有咖哩飯、蕎麥麵、烏龍麵、拉麵等不同選擇。而餐廳也設有素食自助餐，以因應許多台灣素食者的需求。

雖然員工餐廳僅開放給內部員工使用，但當天採訪團隊獲准試吃，親身品嘗其中美味。

外界曾有傳聞稱員工餐廳的工作人員時薪高達3000日圓（約新台幣650元），熊本朝日放送記者為了求證，詢問餐廳工作人員，對方表示：「外界的資訊不是真的。」

除了餐廳之外，熊本朝日放送此行也獲准到位於工廠地下室的水處理設施一探究竟。

台積電 日本 熊本 餐廳

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