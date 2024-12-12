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澳政府要出手 施壓Meta和Google等科技巨擘為澳洲新聞付費

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta和Google等科技巨擘將被迫為澳洲新聞付費。路透
Meta和Google等科技巨擘將被迫為澳洲新聞付費。路透

澳洲中間偏左的政府周四表示，計劃制定新規則以創造財務誘因，施壓臉書母公司Meta和Alphabet旗下Google在內的大型科技公司，為刊登於它們數位平台上的新聞內容，向澳洲新聞業者付費，否則就要面臨支付數百萬美元才能繼續在澳洲營運的風險。

根據助理財政部長史蒂芬瓊斯（Stephen Jones），可能被收費的會是澳洲營收超過2.5億澳元（約1.6億美元）的重要社群媒體平台和搜尋引擎。但平台和新聞媒體業者如果自願簽訂任何商業協議，則可抵銷上述費用。

澳洲於2021年透過法律，要求美國科技巨擘Google和Meta，就帶來流量和廣告營收的新聞連結，向媒體業者提供補償。

科技公司對新的提議表達不滿。一位Meta發言人表示，「同意現行法律存在缺陷」，他們一向擔心這是向一個行業收費去補貼另一個行業。

他說，「新的提議不符合平台運作現實，尤其大部分人上我們的平台並不是為了獲取新聞內容，新聞出版商自願選擇張貼內容於平台，因為這樣做可以獲得價值」。

Meta曾與包括新聞集團（News Corp）和澳洲廣播公司（ABC）在內的媒體公司達成協議，但後來說，不會延長至2024年之後。

法律 澳洲 社群媒體

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