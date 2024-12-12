馬士基預計明年全球貨櫃吞吐量增加多達7% 紅海中斷持續

路透引述海運巨擘馬士基（Maersk）一位高階主管報導，該公司預計明年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%，主要是可能發生港口罷工並對外國製貨物課徵關稅的美國將出現強勁需求。

馬士基北美區總裁Charles van der Steene在路透Next會議的場邊表示：「我們預測整體增長率在5%至7% 之間。現階段沒有任何跡象顯示不是這樣。」葉門叛軍青年運動襲擊紅海船隻以及美國公司「有韌性的」需求，將繼續刺激貨櫃數量的成長。他還補充說，馬士基預估紅海的中斷情況將持續到2025年。

馬士基在10月調高了全年利潤預測，並更新2024年貨櫃吞吐量展望。

美國的全國零售聯盟（NRF）表示，由於美國東岸港口可能在1月發生碼頭工人罷工，以及總統當選人川普計畫提高關稅，11月和12月的進港貨運量將創新高。