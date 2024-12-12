Nvidia擴大中國大陸團隊達數百人 主要開發新的自動駕駛技術
AI晶片大廠輝達（Nvidia）正招兵買馬擴充全球員工編制，今年在中國大陸就增聘了數百名員工，以便強化研究能力，主要專注於新的自動駕駛技術。
根據匿名知情人士，這家全球市值第二高的公司今年底在大陸會有員工約4,000人，遠多於年初的3,000人。北京一地就增加了大約200人，以加強自動駕駛研究團隊，同時也擴大售後服務團隊和網路軟體開發團隊。
受限於美國貿易管制措施， 輝達最先進的半導體產品無法賣給中國大陸，但在截至9月的上季，輝達在對岸的銷售仍達54億美元，是這家美國晶片設計商的重要市場與研究中心。
北京在電動車技術領域處於領先地位，輝達逾十年來致力開發自動駕駛和AI軟體，其駐中國大陸的研究人員將能很方便地與尋求相關技術的當地汽車製造商合作，協助其提升產品。
截至今年2月，輝達申報在36個國家共擁有29,600名員工。該公司過去兩年不斷擴張，目前在北京有員工近600人，最近還在中關村科技中心設了新辦事處。
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