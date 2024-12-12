川普關稅陰霾下 加拿大再次調降利率兩碼 暗示接下來會緩降息

加拿大央行周三再次大幅降息，將基準隔夜利率調降2碼（50個基點）至3.25%，到決策者認為對經濟成長不致構成太大限制的水準，並暗示準備好了放慢降低借貸成本的步調。

加國央行總裁馬克林（Tiff Macklem）在渥太華對記者說，川普威脅要對加拿大進口到美國的商品課徵25%的關稅，形成「一個新的重大不確定性」，可能已經對數據產生了一些影響，並對商業投資造成壓力，但還不確定川普政府是否真的會課這個稅率、是否會有豁免，以及加拿大政府可能如何報復。

馬克林表示，央行並不預期經濟會衰退，儘管成長會比預測的慢。他表示，在市場和大多數經濟學家都預期到的大幅降息之後，2025年很可能回到較小幅度的降息。

央行官員在這次的聲明裡，捨棄了先前對於經濟發展如果符合預測，他們料將降低借貸成本的說法，改而表示「展望未來，我們將逐次評估是否需要進一步調降政策利率」。