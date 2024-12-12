巴西意外升息4碼 「還暗示進一步緊縮」 華爾街看好的投資變災難

摩根士丹利、美國銀行、摩根大通和巴克萊等銀行的新興市場策略師今年稍早都建議客戶，積極加倉可受惠於降息的投資，因為他們認為，美國聯準會降息能影響全球央行跟著寬鬆貨幣政策，尤其是實質利率高達6%的巴西。未料預測失準，巴西意外升息抗通膨，投銀的建議慘變今年最痛苦交易之一。

巴西央行周三意外上調利率100個基點到12.25%，升幅高於預期。根據指引，未來兩次會議還將有同樣幅度的升息，基準利率可能再升息200個基點，最早在3月升至14.25%。這表明了央行抗通膨的決心。

這是因為巴西總統魯拉政府上月底宣布的預算方案加入了所得稅抵免措施，削減開支未達市場預期。避險基金高度懷疑魯拉對於解決日益嚴重的預算赤字的承諾，導致巴西貨幣里爾匯價創新低、資產價格下跌、利率期貨飆高，以及通膨預期走升。

駐多倫多的RBC Capital Markets策略師Luis Estrada表示，儘管巴西提供投資人大量的風險溢價，並多少能抵禦美國關稅等風險，但「事實證明是一場災難」。

PGIM新興市場投資組合經理Pradeep Kumar表示：「投資人已經失去耐心，如果6%到8%的實質殖利率無法穩定貨幣，一定有別的問題。」

財政問題促使VanEck Associates最近減少對巴西里爾貨幣債券的曝險。