Adobe財測不如預期 股價盤後重挫逾9%

Adobe周三（11日）發布的全年財測不如預期，盤後股價下跌超過9%，顯示投資人擔心這家創意軟體大公司以往坐擁的市場，可能會被基於人工智慧（AI）的新創公司搶走業務。

Adobe說，在截至2025年11月的公司會計年度，預估營收約為234億美元，不計部分項目、調整後的每股盈預估為20.2美元～20.5美元。根據彭博彙編的數據，分析師平均預期Adobe全年營收為238億美元，調整後每股盈餘為20.52美元。

為創意專業人士提供軟體而聞名的Adobe，現在正在為公司的軟體添加生成式AI功能，已建立的AI模型「Firefly」將嵌入Photoshop等公司的產品之中。Adobe在10月年度用戶大會上發表了一款用於AI影音生成工具，該影音生成器已嵌入編輯應用程式Premiere裡，逐步向公眾推廣。

財測的利空讓Adobe股價周三盤後交易重挫逾9%，跌破500美元關卡；周三收盤時則是微漲0.53%報549.93美元。Adobe股價今年截至周三收盤，已經下跌7.8%，落後於軟體同行和行業基準。投資人的焦慮一再出現，很擔心來自OpenAI或Runway等公司的基於AI的創意工具，可能會搶走Adobe的市場占有率。

Adobe上季（9到11月）營收成長11%至56.1億美元，優於分析師預期的55.4億美元。

Adobe創意事業部門主管瓦德華尼在周三的財報說明會上說，Adobe很快最會推出「新的、定價較高的Firefly系列產品」。彭博分析師認為，AI使用扎根牢固的速度有著不確定性，可能是Adobe對財測趨於保守的原因。

執行長納拉延（Shantanu Narayen）提到將Firefly整合到公司產品內的進展時強調，測試推出以來「吸引創紀錄的顧客試用」，現在Firefly被試用者使用的次數已經超過160億次。

OpenAI的AI影音生成器Sora本周一開始供ChatGPT付費用戶使用。瓦德華尼說：「Adobe的影音（AI）模型，將在明年初讓更多人可以取用」。