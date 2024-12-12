快訊

MLB／紅襪沒搶到索托但換到白襪王牌 交易代價是4強力新秀

新北環狀線修復完成！侯友宜：今中午12點恢復全線通車

百里侯熱身／賴清德憂2026桃園無人可戰 綠營黑馬現身

Adobe財測不如預期 股價盤後重挫逾9%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
投資人非常擔心Adobe在開發AI工具方面，跑輸競爭者。 路透
投資人非常擔心Adobe在開發AI工具方面，跑輸競爭者。 路透

Adobe周三（11日）發布的全年財測不如預期，盤後股價下跌超過9%，顯示投資人擔心這家創意軟體大公司以往坐擁的市場，可能會被基於人工智慧（AI）的新創公司搶走業務。

Adobe說，在截至2025年11月的公司會計年度，預估營收約為234億美元，不計部分項目、調整後的每股盈預估為20.2美元～20.5美元。根據彭博彙編的數據，分析師平均預期Adobe全年營收為238億美元，調整後每股盈餘為20.52美元。

為創意專業人士提供軟體而聞名的Adobe，現在正在為公司的軟體添加生成式AI功能，已建立的AI模型「Firefly」將嵌入Photoshop等公司的產品之中。Adobe在10月年度用戶大會上發表了一款用於AI影音生成工具，該影音生成器已嵌入編輯應用程式Premiere裡，逐步向公眾推廣。

財測的利空讓Adobe股價周三盤後交易重挫逾9%，跌破500美元關卡；周三收盤時則是微漲0.53%報549.93美元。Adobe股價今年截至周三收盤，已經下跌7.8%，落後於軟體同行和行業基準。投資人的焦慮一再出現，很擔心來自OpenAI或Runway等公司的基於AI的創意工具，可能會搶走Adobe的市場占有率。

Adobe上季（9到11月）營收成長11%至56.1億美元，優於分析師預期的55.4億美元。

Adobe創意事業部門主管瓦德華尼在周三的財報說明會上說，Adobe很快最會推出「新的、定價較高的Firefly系列產品」。彭博分析師認為，AI使用扎根牢固的速度有著不確定性，可能是Adobe對財測趨於保守的原因。

執行長納拉延（Shantanu Narayen）提到將Firefly整合到公司產品內的進展時強調，測試推出以來「吸引創紀錄的顧客試用」，現在Firefly被試用者使用的次數已經超過160億次。

OpenAI的AI影音生成器Sora本周一開始供ChatGPT付費用戶使用。瓦德華尼說：「Adobe的影音（AI）模型，將在明年初讓更多人可以取用」。

分析師 投資人

延伸閱讀

AI下個主戰場 大咖搶進

OpenAI推出AI影音生成器Sora 供ChatGPT付費用戶使用

12強賽／疑似因台灣球迷感謝「關留言」富藍戈今發文恭喜奪冠

12強賽／超前轟助中華隊闖冠軍戰 美國瓦德曝手機被台灣球迷灌爆

相關新聞

繼Meta後… ChatGPT也傳全球大當機！

繼Meta所屬的Facebook、Instagram等社群平台發生大規模故障後，OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機...

Adobe財測不如預期 股價盤後重挫逾9%

Adobe周三（11日）發布的全年財測不如預期，盤後股價下跌超過9%，顯示投資人擔心這家創意軟體大公司以往坐擁的市場，可...

油價勁揚近2% 歐盟加強制裁俄油 金價站回2,700美元

國際油價周三（11日）收盤上漲逾1美元，此前歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，這可能會使全球原油供應趨緊；金價上漲...

特斯拉股價創新高 馬斯克成為身價衝上4,000億美元第一人

特斯拉（Tesla）股價周三（11日）創下歷史新高，是自2021年11月以來首次改寫新高紀錄。創辦人兼執行長馬斯克的身價...

美元走高 中國傳考慮允許人民幣貶值 ECB今晚可能降息

美元周三（11日）走高，此前美國通膨數據符合預期，強化聯準會下周降息的預期，但路透報導中國考慮明年允許人民幣走貶，加上歐...

FB、IG全球大當機 Meta認了：「技術問題」修復中

Meta所屬的Facebook、Instagram 、WhatsApp、Threads等社群媒體平台，台灣時間12日凌晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。