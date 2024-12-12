油價勁揚近2% 歐盟加強制裁俄油 金價站回2,700美元

國際油價周三（11日）收盤上漲逾1美元，此前歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，這可能會使全球原油供應趨緊；金價上漲，此前公布的美國通膨數據符合預期，提高了聯準會下周降息的可能性。

油價漲約2%左右

布蘭特原油2月期貨結算價上漲1.33美元，漲幅1.84%，至每桶73.52美元；西德州原油（WTI）1月期貨上漲1.70美元，漲幅2.48%，至70.29美元。

歐盟輪值主席國匈牙利表示，歐盟大使周三同意就俄羅斯對烏克蘭的戰爭對其實施第15輪制裁措施。歐盟執委會主席范德賴恩在社群平台X上表示：「我樂見通過我們的第15輪制裁方案，其中特別針對俄羅斯的影子船隊。」

影子船隊「幫助俄羅斯繞過G7在2022年對俄羅斯海運原油規定的每桶60美元價格上限，並幫助俄羅斯保持了石油流動」。

美國政府周三公布的庫存數據喜憂參半。奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少，有利於油價，但汽油庫存增加了509萬桶。雖然在成品油庫存增加預示需求疲軟後油價短暫回落，但由於WTI油價維持在關鍵技術底部之上，演算法交易員的買盤活動提振了價格。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，WTI價格沒有跌破68.45美元，可能促使所謂的商品交易顧問買進；在69.35-69.70美元區間的一系列後續買盤也刺激了買盤活動。

與此同時，產油國集團OPEC周三連續第五個月下調了對2024年和2025年原油需求成長的預期，下調幅度為迄今最大。

不過，投資人預期，在中國政府推出促進經濟成長的最新計畫後，中國的原油需求將會上升。

金價上漲

現貨黃金價格上漲0.89%，至每英兩2,718.23美元。10月31日，現貨金價創下每英兩2,790.15美元的歷史新高。

美國黃金期貨收高1.4%，報2,756.70美元。

美國勞工部的數據顯示，美國11月消費者物價月比上升0.3%，年比上揚2.7%，符合預期，10月增幅為2.6%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「黃金走高的前提是，CPI數據溫和，肯定符合預期，通膨率不再進一步上升但保持穩定，這將使聯準會幾乎肯定會在下次FOMC會議上降息。」

現貨白銀上漲0.1%，至每英兩31.92美元司；白金跌0.8%，至935.18美元；鈀金上漲1%，至977.50美元。