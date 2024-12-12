特斯拉股價創新高 馬斯克成為身價衝上4,000億美元第一人

特斯拉（Tesla）股價周三（11日）創下歷史新高，是自2021年11月以來首次改寫新高紀錄。創辦人兼執行長馬斯克的身價因而再往上加，根據彭博億萬富豪指數，成為全球第一位財富超過4,000億美元的人，刷新全球首富里程碑。

特斯拉股價周三收盤上漲5.93%至每股424.77美元。自川普11月5日贏得大選以來，特斯拉股價飆漲69%，市值大增逾5,560億美元。

馬斯克在彭博億萬富豪排行榜上，身價一舉增至4,470億美元，除了特斯拉股價大漲，也因為他的太空事業SpaceX估值躍升，一口氣就讓他的財富淨值增加500億美元。

投資人樂觀預期特斯拉對自動駕駛事業的雄心，將在美國總統當選人川普就職後，順利推動。分析師們也在過去一周裡，紛紛對特斯拉的前景發表積極評論。

馬斯克出錢出力支持川普競選總統，並已獲川普委任，將與另一位企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在川普上任後，共同領導新設的政府效率部。基於馬斯克與川普因選舉建立的親密關係，再加上川普團隊計劃放寬美國自駕汽車法規，推動特斯拉股價飆升。

SpaceX及其投資人周三同意從員工和其他公司內部人士手中，購買總值12.5億美元股票；此交易對這家太空探索公司估值達到約3,500億美元，使SpaceX成為全球最有價值的未上市新創企業。

2022年末時，馬斯克的財富淨值一度下降超過2,000億美元，但是在川普上個月贏得大選後，做為他最大金主，馬斯克身價隨即暴增。