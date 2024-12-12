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美元走高 中國傳考慮允許人民幣貶值 ECB今晚可能降息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元周三（11日）走高，此前美國通膨數據符合預期，強化聯準會下周降息的預期，但路透報導中國考慮明年允許人民幣走貶，加上歐洲央行周四可能降息、日本不急著升息，使得美元走強。

美元指數上揚0.23%，報106.621。

美元兌日圓11日收盤升值0.33%，報152.45日圓。先前彭博報導指出，日本央行認為等待下一次升息「代價不大」。這使得日圓逆轉稍早的升勢

歐元兌美元貶值0.29%，報1.0496美元。歐洲央行預定今天開會，預料將降息。

路透的一篇報導指出，中國大陸正考慮明年允許人民幣走弱，以便因應關稅衝擊，這使得人民幣和其他亞洲貨幣走低，美元也受到提振。

Monex USA的外匯交易員Helen Given說：「這將使亞洲貨幣更加低迷，使新興市場貨幣更加低迷。」

美元兌離岸人民幣匯率上漲0.3%，報7.2825。

周三的數據顯示，美國11月消費者物價指數月比上揚0.3%，這是自4月以來最大增幅，此前該指數已連續四個月上漲0.2%。接受路透調查的經濟學家此前預測該指數將上升0.3%。

報告發布後，根據CME的FedWatch工具，聯準會在12月18日降息1碼的可能性升至94%以上。

瑞穗外匯策略師Ken Cheung表示：「如果貨幣貶值是因應關稅衝擊的一種策略，那麼可能升級的貿易戰可能會強化（美元）例外論，並對地區貨幣構成壓力。」

受中國影響的貨幣紛紛下跌，澳幣尾盤貶值0.11%，報0.6371美元；紐元貶值0.26%，報0.579美元，這兩個貨幣在報導發出後均觸及年內低點。受挫的韓元也下跌。

周三，加拿大央行將其關鍵政策利率下調2碼至3.25%，以幫助解決經濟成長放緩的問題，加幣兌美元保持在四年半以來的低點附近。美元兌加幣尾盤報1.4156加幣。

瑞郎貶值0.21%，報0.8846 美元。

人民幣 指數 貨幣

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