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FB、IG全球大當機 Meta認了：「技術問題」修復中

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
Meta所屬的臉書、IG等社群平台於台灣時間12日凌晨出現大規模故障。路透
Meta所屬的臉書、IG等社群平台於台灣時間12日凌晨出現大規模故障。路透

Meta所屬的Facebook、Instagram 、WhatsApp、Threads等社群媒體平台，台灣時間12日凌晨出現故障，據悉美國、英國等全球多地均出現災情。

對此，Meta坦承「技術問題正影響某些用戶訪問我們應用程式的能力」，正努力盡快解決問題，並對給用戶帶來的任何不便表示歉意。

據DownDetector數據顯示，美東時間下午1時20分左右為服務中斷高峰時段，有超過10萬名用戶在使用Facebook、Instagram等平台時都遭遇問題。

Instagram 應用程式 社群媒體

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