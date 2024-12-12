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台積電ADR上漲逾1% 日月光勁揚2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。圖/聯合報系資料照片
台積電。圖/聯合報系資料照片

台股ADR周三（11日）收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲1.39%，報每股194.60美元，換算並折合台幣後為每股1,267.35元，較台北交易股票溢價率為21.28%。

道瓊工業指數11日收盤下跌99.27點，跌幅0.22%，報44,148.56點；標普500指數上漲49.28點，漲幅0.82%，報6,084.19點；那斯達克指數上漲347.65點，漲幅1.77%，報20,034.89點。

費城半導體指數勁揚2.7%，上漲133點，報5,027.80點，重返5,000點大關。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 162.98 +2.04 156.00 4.47

中華電 CHT 124.20 -0.60 123.50 0.56

台積電 TSM 1,267.35 +1.39 1,045.00 21.28

聯電 UMC 42.92 +0.46 43.00 -0.19

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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