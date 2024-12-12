美股收盤／科技股領漲 那斯達克突破2萬點 特斯拉Google創新高

美股標普500指數周三（11日）上漲，科技股大漲帶動那斯達克指數首次突破2萬點大關，結束了連續兩天的下跌，先前美國通膨報告強化了市場對聯準會降息的預期。

道瓊工業指數11日收盤下跌99.27點，跌幅0.22%，報44,148.56點；標普500指數上漲49.28點，漲幅0.82%，報6,084.19點；那斯達克指數上漲347.65點，漲幅1.77%，報20,034.89點。

費城半導體指數勁揚2.7%，上漲133點，報5,027.80點，重返5,000點大關。

道瓊指數收跌主要受醫療保險公司拖累，美國議員提出一項被認為會壓低其利潤的議案。

標普500指數11大類股中有五大類股上漲，其中通訊服務、科技和非必須消費類股漲幅居前。

美國勞工部的報告顯示，美國11月消費者物價月比增幅為七個月來最大，但與市場預期基本一致。數據發布後，華爾街恐慌指標VIX跌破14，意味著市場預期短期內較為平靜。ClearBridge Investments的Jeff Schulze表示，隨著對通膨數據上升的擔憂消散，股票和長期債券勢將受益。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「那達克指數因下周降息的前景而大漲，還有攀升的空間。」

根據芝商所FedWatch工具，市場認為聯準會下周降息1碼的機率超過96%，高於數據公布前的86%。降息押注在上周五的就業報告公布後增加，報告顯示失業率上升，但就業數強勁成長。

指標的美國10年期公債殖利率上升5.2個基點，至4.271%。

Sarmaya Partners投資長Wasif Latif表示：「股市顯然鬆了一口氣，因為這又是一份保持穩定的報告。沒有什麼意外。股市此前似乎已經做好了數字高於預期的準備。」

特斯拉股價大漲近6%，創下紀錄新高，這家電動汽車製造商延續美國總統大選後的漲勢。Google母公司Alphabet股價也創新高。

輝達（Nvidia）和亞馬遜等超大型成長股收高，漲幅在1.2%到5.5%之間不等。蘋果公司下跌 0.5%。

包括Cigna、CVS Health和聯合健康集團在內的藥局福利管理公司下跌，此前美國兩黨議員提出一項議案，迫使醫療保險公司或藥品中間商剝離其藥局業務。

GameStop上漲7.5%，這家電子遊戲零售商報告表示，由於努力節約成本，第3季實現獲利。

博通漲幅達6.6%，此前有報導表示，蘋果正與該公司合作開發首款專為AI設計的伺服器晶片。

梅西百貨跌0.8%，此前該公司下調年度獲利預期，原因是需求的持續疲軟影響其對假日購物季的預期。