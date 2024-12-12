路透：歐盟將制裁俄影子油輪船隊及中國無人機公司
路透社報導，外交官員指稱，歐洲聯盟（EU）大使們已同意基於俄烏戰爭，對俄羅斯祭出第15輪制裁，制裁對象包括俄國影子油輪船隊，以及為俄國製造無人機的中國企業。
歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體X上表示：「我樂於支持通過我們對俄羅斯的第15輪制裁，尤其是針對俄國的影子（油輪）船隊。」
根據路透社，這輪制裁可能於16日歐盟外長會議正式通過，制裁對象鎖定將近30個實體、50位個人及45艘油輪。
據報導，俄羅斯當局運用影子油輪船隊，來規避出口與石油禁運令，藉此為侵略烏克蘭的戰爭籌措資金。這些船經常掛著他國國旗，實際上載運的是俄羅斯石油和汽油。
彭博（Bloomberg News）先前報導，歐盟擬制裁多家中企，據稱這些公司協助俄羅斯開發針對烏克蘭的攻擊無人機。
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