於川普上台前先補一刀 拜登政府對中國太陽能晶圓等商品加徵關稅

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國貿易代表戴琪。(美聯社)
美國貿易代表戴琪。(美聯社)

美國貿易代表署（USTR）今天宣布，拜登政府將對從中國進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「301條款」（Section 301）關稅。

法新社及香港「南華早報」（SCMP）報導，美國貿易代表署表示，中國太陽能晶圓和多晶矽（太陽能板重要組成部分）的進口稅率將從現行的25%倍增至50%，用於製造電子和半導體的特定鎢製品稅率將從0%上調至25%。

據報導，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）發表聲明指出：「（美國貿易代表署）今天宣布上調的關稅，將進一步削弱中華人民共和國的有害政策及作法。」

今年5月，白宮才宣布針對電動車、半導體、電池和太陽能電池等關鍵產業，大幅提高對中國相關進口商品的關稅。

拜登（Joe Biden）這次加徵的新關稅將於明年1月1日起生效。數週之後，美國總統當選人川普（DonaldTrump）將於明年1月20日宣誓就職。

川普下月重返白宮可能導致美中再度緊張升溫，因為川普已揚言對所有進口商品加徵關稅，特別是針對中國商品課徵高額關稅。

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