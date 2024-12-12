馬斯克淨資產暴增 身家破4000億美元史上第一人

美國財經媒體CNBC報導，彭博（Bloomberg News）估計，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）目前淨資產已超過4000億美元，成為身家達此門檻的史上第一人。

根據CNBC及彭博，馬斯克旗下特斯拉（Tesla）近幾個月來股價飆升，但他身家突破4000億美元，是因為他的私人企業美國太空探索科技公司（SpaceX）內部股票出售。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg BillionairesIndex），這使馬斯克的淨資產一下子增加約500億美元，達到4392億美元。

彭博本週報導，SpaceX與投資人達成高達12.5億美元的內部股分購買協議，使得SpaceX估值來到3500億美元左右。馬斯克據稱擁有該公司42%的股分。

在2022年底，馬斯克的財富淨值一度暴跌逾2000億美元，但在川普（Donald Trump）上月贏得總統大選後，身為最大金主的馬斯克身價暴增。