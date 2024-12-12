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率超微谷底翻身 蘇姿丰獲時代雜誌2024年最佳執行長

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰獲選時代雜誌2024年度CEO。路透
超微（AMD）執行長蘇姿丰獲選時代雜誌2024年度CEO。路透

美國「時代雜誌」（ＴＩＭＥ）評選人工智慧（ＡＩ）晶片大廠超微（ＡＭＤ）台裔董事長暨執行長蘇姿丰為二○二四年度最佳執行長，凸顯她作為ＡＩ時代代表性人物的成就。

時代雜誌說，超微是全球頂尖的中央處理器（ＣＰＵ）晶片大廠之一，這些晶片為個人電腦和資料中心提供動力，這個存放伺服器的龐大倉庫支撐谷歌、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨擘的運作。

超微目前的主力產品為繪圖處理器（ＧＰＵ），這項產品早期主要用於遊戲顯示卡，現在成為ChatGPT等ＡＩ程式的專用晶片。近年來，超微晶片市占快速竄起，時代雜誌剖析很大程度上要歸功於蘇姿丰的領導。

蘇姿丰十年前接任超微執行長時，超微股價還只在三美元上下，在資料中心晶片市場的占有率也極低，但蘇姿丰以卓越領導力，帶領超微振衰起敝，並乘著ＡＩ熱潮將公司推向新高度。

時代雜誌報導，二○二二年，超微市值首度超車競爭對手英特爾，超微股價一度達到一百四十美元，十年來飆漲了近五十倍。

哈佛商學院也開始將蘇姿丰對超微的管理作為個案研究進行教學；美國半導體產業歷史學家、「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）說：「是現代美國商業史上最偉大的翻身故事之一。」

認識蘇姿丰的人形容，她是一位精明的戰略家，樂於投資培養人才，也會淘汰未善盡本分的人。蘇姿丰接受時代雜誌訪問時說：「我不相信有人天生就是領導者，領導者都是培訓出來的。」

蘇姿丰會在周末主持會議，希望在晨間電話會議中討論午夜後發出的冗長文件細節，也經常到實驗室親身參與產品測試。科技業分析師、曾任超微高階主管的穆黑德（Patrick Moorhead）說，這種雷厲風行的風格可能不適合所有人，且會讓那些達不到標準的人很難在公司生存。

蘇姿丰

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