美通膨符預期 11月CPI年增2.7% 市場押Fed降息

美國11月消費者物價指數（CPI）月增0.3%、年增2.7%，升幅完全與預期相符，在就業市場降溫之際，市場預期聯準會（Fed）下周降息展望不變。美國10年期公債殖利率應聲下滑1個基點，降至4.21%。

勞工部勞動統計局（BLS）11日公布，11月CPI月比攀升0.3%，不僅比前四個月各升0.2%的步調加速，更是4月來最大升幅，CPI年增率也從10月的2.6%攀抵2.7%，都符合經濟學家預期。

美國CPI走勢

剔除食物與能源的11月核心CPI月增率連續第四個月維持在0.3%，年增率達3.3%，也與經濟學家預測一致。

芝商所（CME）FedWatch Tool顯示，聯邦資金期貨交易員認為，下周Fed調降利率1碼（0.25個百分點）機率升至92%。市場也預估Fed在2025年只降息兩次，對照下，9月Fed「點狀圖」顯示官員預期明年降息四次。

富國銀行首席經濟學家布萊森說：「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將繼續降息，下周降0.25個百分點。這份報告沒什麼東西說Fed下周不會降利率。」

通膨年增幅曾在2022年6月登上9.1%的顛峰，此後已大幅回落，儘管距降回Fed 2%目標仍有一段距離，但由於現在Fed關注焦點已從通膨轉向勞動市場，且11月通膨數據未高於預期，意味Fed本月17至18日舉行貨幣決策會議時可望持續緩步降息的步伐。

11月非農就業報告顯示新增就業人數雖比預期大，但失業率意外攀升至4.2%，中斷之前兩個月持平在4.1%的趨勢。

Fed今年9月啟動貨幣寬鬆循環，聯邦資金利率目標區間現已降至4.5%~4.75%。之前，為制伏通膨，Fed在2022年3月至2023年7月期間，一共升息5.25個百分點。