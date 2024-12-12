Zara母公司獲利不如預期

Zara母公司印地紡（Inditex）上季營收和獲利均不如預期，因歐元疲弱影響業績，加上多雨的天氣打擊幾個關鍵歐洲市場的銷售表現，消息拖累印地紡11日股價盤中一度重挫7.7%。

這家旗下坐擁Zara、Pull&Bear等品牌的公司11日說，第3季（上季）營收為93.6億歐元（98.4億美元），低於分析師預期的95.1億歐元。息稅前盈餘（EBIT）為21.3億歐元（22.4億美元），也低於分析師預期。

印地紡今年前九個月的營收成長7.1%至274億歐元，低於預期；同期的淨利增加8.5%至44.4億歐元，也低於預估。

後疫情時代，這家全球最大快時尚零售商仍贏得消費者青睞，激勵股價一路走升，今年迄今漲幅約為40%，並在12月5日這天股價創新高，如今卻罕見出現營收和獲利雙雙不如預期情況。

不過印地紡說，近幾周營收回升。不計匯率波動因素，11月1日到12月9日營收較去年同期成長9%，因人們紛紛購買禮物與外出服裝。然而這段時期（包含關鍵的「黑色星期五」促銷檔期）營收增幅，仍低於去年同期的14％。

印地紡資本市場部門主任洛培茲（Marcos Lopez）告訴記者，「在2023年同期比較基準較高下，我們今年最後一季開始的表現不俗」。