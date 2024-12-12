賓士、BMW日產 高層改組

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
為因應營運逆風，德國豪華車雙雄賓士與寶馬、以及日本日產汽車近來都宣布改組高層人事。 （路透）
為因應營運逆風，德國豪華車雙雄賓士與寶馬、以及日本日產汽車近來都宣布改組高層人事。 （路透）

為因應各自的營運逆風，德國豪華車雙雄賓士（Mercedes-Benz）與寶馬（BMW）、以及日本日產汽車（Nissan）近來都宣布改組高層人事，盼提振銷售。

賓士11日表示，目前負責大中華區業務的唐仕凱，將於明年7月底退休後離開董事會，其職將由佟歐福接手。其他離任的董事，還包括負責人事的柯萊森與負責誠信經營的白韻格。新任董事將包括蓋森，以及目前在德國馬牌擔任財務長的時琨。

BMW則在10日表示，前財務長（CFO）彼得將接替萊瑟福擔任董事長，顯示該公司正尋求一位經驗豐富的主管，帶領度過逆境。

賓士與BMW改組人事，反映出德國汽車業所面臨的艱鉅挑戰。德國車廠在重要中國大陸市場的銷售放緩，歐洲車市的復甦也相當緩慢，而且隨著美國總統當選人川普即將重返白宮，德國車廠可能面臨沉重關稅。

日產表示，執行長內田誠將留任，原本執掌北美業務的帕平（Jeremie Papin）將在明年元旦接替馬智欣（Stephen Ma）出任財務長，馬智欣則轉為負責中國業務。

由於美國與中國大陸銷售疲軟，日產陷入嚴重虧損，因為始終未能推出具市場吸引力的油電車與電動車，上半年度淨利年比銳減超過九成，被迫裁員9,000人。

彭博資訊分析師認為，日產這項人事調整只是度過現狀、爭取時間的暫時措施，並非大刀闊斧變革，日產在領導階層、產品、銷售策略及其他根本議題等困境，不是換了財務長就能解決。

德國 日產

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