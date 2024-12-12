韓穩經濟 央行加碼注資

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
南韓總統尹錫悅面對國會彈劾威脅、檢警調查團、民眾上街罷工，依然拒絕下台。擁有19萬名成員的韓國金屬工人工會（KMWU）11日發動罷工，要求尹錫悅下台。 （美聯社）
南韓總統尹錫悅面對國會彈劾威脅、檢警調查團、民眾上街罷工，依然拒絕下台。擁有19萬名成員的韓國金屬工人工會（KMWU）11日發動罷工，要求尹錫悅下台。 （美聯社）

南韓總統尹錫悅似乎鐵了心要力扛因「戒嚴之亂」而起的下台壓力，面對國會彈劾威脅、檢警調查團、民眾罷工且上街，依然不為所動，但首爾卻陷入權力真空，提高了經濟下行風險。為穩定市場，央行加碼注資市場，一周來已釋出逾97億美元。

南韓指標的Kospi指數11日上漲1%；韓元兌美元小貶0.1%。戒嚴事件後，韓元重貶逾2%，表現在亞洲墊底，並徘徊在2009年的低點附近。但當局出手護盤，韓元近來收復部分失土，最糟情況可能已經過去。

在野黨共同民主黨準備二度發動彈劾，預定14日投票，執政的國民力量黨已有五人公開表示，將投下贊成票，提高過關希望。在野黨需要至少八名執政黨議員倒戈，取得通過彈劾所需的200票。

南韓警方表示，將與高階官員貪腐調查辦公室以及國防部合作，運用各自單位的優勢調查尹錫悅宣布戒嚴一事，但警方11日企圖搜索總統官邸遭拒，雙方對峙四個多小時。擁有19萬名成員的韓國金屬工人工會（KMWU）11日發動罷工，要求尹錫悅下台。

但國民力量黨最高委員金鍾赫受訪時表示，尹錫悅可能會力抗彈劾，而且看來已拒絕在明年2、3月提前下台；尹錫悅盤算，就算遭國會彈劾，送交憲法法庭後，只要六名法官有一人反對，就能駁回彈劾案。

政局動盪下，南韓企業已經延後發債與讓股票掛牌上市，各自囤積現金，導致流動性緊俏。財長崔相穆在國會聽證表示，「（經濟）下行風險漸增」。央行也加碼向市場挹注現金，戒嚴令發布以來已透過附買回操作注資14兆韓元（97.8億美元）。

野村經濟學家朴正友（音譯）預測，最糟情況下，倘若群龍無首的不確定性持續好幾個月，南韓經濟成長率可能減少0.2個百分點。

南韓 尹錫悅

延伸閱讀

國人皆曰可殺！南韓新民調 逾四分之三受訪者支持彈劾尹錫悅

尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

彈劾尹錫悅無法避免 南韓前總統文在寅：當務之急是尋覓合憲代理總統

南韓總理國會道歉：曾力勸尹錫悅不要實施戒嚴但不被採納

相關新聞

美通膨符預期 11月CPI年增2.7% 市場押Fed降息

美國11月消費者物價指數（CPI）月增0.3%、年增2.7%，升幅完全與預期相符，在就業市場降溫之際，市場預期聯準會（F...

馬斯克淨資產暴增 身家破4000億美元史上第一人

美國財經媒體CNBC報導，彭博（Bloomberg News）估計，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）目...

降息若減 高盛估明年金價漲至3千美元

高盛預估，金價二○二五年底將漲至每英兩三千美元，下行風險主要來自美國聯準會（Ｆｅｄ）降息次數可能減少，而非更強勢的美元匯...

於川普上台前先補一刀 拜登政府對中國太陽能晶圓等商品加徵關稅

美國貿易代表署（USTR）今天宣布，拜登政府將對從中國進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「301條款」（Secti...

率超微谷底翻身 蘇姿丰獲時代雜誌2024年最佳執行長

美國「時代雜誌」（ＴＩＭＥ）評選人工智慧（ＡＩ）晶片大廠超微（ＡＭＤ）台裔董事長暨執行長蘇姿丰為二○二四年度最佳執行長，...

韓穩經濟 央行加碼注資

南韓總統尹錫悅似乎鐵了心要力扛因「戒嚴之亂」而起的下台壓力，面對國會彈劾威脅、檢警調查團、民眾罷工且上街，依然不為所動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。