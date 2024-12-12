韓穩經濟 央行加碼注資

南韓總統尹錫悅似乎鐵了心要力扛因「戒嚴之亂」而起的下台壓力，面對國會彈劾威脅、檢警調查團、民眾罷工且上街，依然不為所動，但首爾卻陷入權力真空，提高了經濟下行風險。為穩定市場，央行加碼注資市場，一周來已釋出逾97億美元。

南韓指標的Kospi指數11日上漲1%；韓元兌美元小貶0.1%。戒嚴事件後，韓元重貶逾2%，表現在亞洲墊底，並徘徊在2009年的低點附近。但當局出手護盤，韓元近來收復部分失土，最糟情況可能已經過去。

在野黨共同民主黨準備二度發動彈劾，預定14日投票，執政的國民力量黨已有五人公開表示，將投下贊成票，提高過關希望。在野黨需要至少八名執政黨議員倒戈，取得通過彈劾所需的200票。

南韓警方表示，將與高階官員貪腐調查辦公室以及國防部合作，運用各自單位的優勢調查尹錫悅宣布戒嚴一事，但警方11日企圖搜索總統官邸遭拒，雙方對峙四個多小時。擁有19萬名成員的韓國金屬工人工會（KMWU）11日發動罷工，要求尹錫悅下台。

但國民力量黨最高委員金鍾赫受訪時表示，尹錫悅可能會力抗彈劾，而且看來已拒絕在明年2、3月提前下台；尹錫悅盤算，就算遭國會彈劾，送交憲法法庭後，只要六名法官有一人反對，就能駁回彈劾案。

政局動盪下，南韓企業已經延後發債與讓股票掛牌上市，各自囤積現金，導致流動性緊俏。財長崔相穆在國會聽證表示，「（經濟）下行風險漸增」。央行也加碼向市場挹注現金，戒嚴令發布以來已透過附買回操作注資14兆韓元（97.8億美元）。

野村經濟學家朴正友（音譯）預測，最糟情況下，倘若群龍無首的不確定性持續好幾個月，南韓經濟成長率可能減少0.2個百分點。