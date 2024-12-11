蘋果傳與博通聯手打造AI晶片 博通股價應聲漲逾3%
The Information引述知情人士報導，蘋果正在開發專為人工智慧（AI）打造的伺服器晶片，並為這個晶片的連結技術，與博通進行合作。
報導指出，這個新晶片的內部代號是「Baltra」，預計準備在2026年前量產。
博通股價在美股早盤上漲3.7%，蘋果則大致不變。
此舉凸顯蘋果避免從輝達（Nvidia）購買晶片的長期立場，後者如今主宰了AI的處理器市場。這也標誌著蘋果Silicon團隊的另一個里程碑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言