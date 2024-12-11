蘋果傳與博通聯手打造AI晶片 博通股價應聲漲逾3%

The Information引述知情人士報導，蘋果正在開發專為人工智慧（AI）打造的伺服器晶片，並為這個晶片的連結技術，與博通進行合作。

報導指出，這個新晶片的內部代號是「Baltra」，預計準備在2026年前量產。

博通股價在美股早盤上漲3.7%，蘋果則大致不變。

此舉凸顯蘋果避免從輝達（Nvidia）購買晶片的長期立場，後者如今主宰了AI的處理器市場。這也標誌著蘋果Silicon團隊的另一個里程碑。