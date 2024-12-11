CPI符合預期、美債殖利率走跌 Fed下周降息機率飆至92%

在美國公布的上月消費者物價指數（CPI）增幅符合市場預期後，美國公債殖利率11日稍晚轉跌，投資人也加碼押注美國聯準會（Fed）將在本月宣布降息。

彭博資訊報導，對Fed政策最敏感的美國2年期公債殖利率11日翻轉稍早的漲幅，一度下降多達3個基點至4.12%。市場目前反映的Fed本月會議降息幅度約為23個基點，高於物價數據公布前的20個基點。市場如今預期下周降息1碼的可能性約有92%。

富國銀行首席經濟學家布萊森表示：「聯邦公開市場委員會（FOMC）現在將進行降息1碼。如今已沒有理由可說Fed下周不會降息。」

美國勞工統計局11日表示，剔除生鮮食品和能源的11月核心CPI月增0.3%，連續增長第四個月；年增率則為3.3%。指標的10年期公債殖利率則下滑1個基點至約4.21%。