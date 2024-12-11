川普重返執政、美房市風雲再起 有意赴美投資不動產客暴增1倍

川普重返執政，企業與個人所得稅有望雙降，預期將帶動美國房市風雲再起。國內美國置產顧問龍頭FUNWOO德載國際不動產統計，選後每周來客洽詢投資逾50組，較選前暴增一倍，國內投資客蠢蠢欲動，主要看好美國房地產市場的下一波浪潮來了。

值得注意的是，分析最近來客發現，小孩在美國念書或工作，為二代置產的比例占80%最高；其次為資產配置考量，以及擔心地緣政治風險考量各占10%。

其中，台南的買家數近期暴增最為明顯，主要是開業醫生及企業主族群，其次為新竹的科技人，第三為台北跨國企業主，第四是中部企業主及台商。

德載國際不動產執行長曾意婷11日表示，美國房地產市場隨著川普重返白宮，正吸引全球投資者高度關注。這位房地產大亨出身的政治人物，其政策主軸再次聚焦於減稅與基礎建設計畫，為市場注入新的活力。

同時，台灣央行「史上最嚴」的打炒房政策，正在迫使高資產族群重新思考資產配置，海外房地產，特別是美國，成為他們關注的焦點。

曾意婷表示，川普的政策規劃，不僅將促進美國房地產市場的全面升溫，更提供台灣投資者一個在政策利多中重新佈局的最佳契機。

德載國際不動產是目前國內市占最高的美國置產顧問公司，最大競爭優勢是擁有美國不動產經紀人執照，進入台灣市場近五年來，累計擁有2,000多名買家會員，今年6月曾創下單周交易新台幣6億元紀錄，其中最大單是2.4億元。

曾意婷表示，川普提出將企業稅率進一步降至20%，部分製造業稅率甚至可能低至15%。這一減稅計畫不僅吸引更多企業投資，也將進一步提升就業率與消費力，對住宅與商業地產市場帶來直接的推動作用。

根據美國Redfin網站的最新數據，2024年美國房地產市場展現出驚人的增長動力。

西雅圖創新金三角更成為近年來投資焦點：貝爾維尤(Bellevue)房價同比去年上漲19%；柯克蘭(Kirkland)上漲13.3%；雷蒙(Redmond)也有令人矚目的增幅。

曾意婷認為，當台灣房地產政策逐步收緊時，美國房產市場的機會則更加明朗。包括美國紐約、西雅圖、加州等地，都成為當前投資者的最佳選擇。

分析台灣人赴美投資不動產的變化走勢，曾意婷表示，台灣高端族群對美國不動產市場情有獨鍾，從20年前最青睞加州LA、舊金山，到10年前偏愛矽谷，再到最近幾年目光鎖定大西雅圖地區。國際大企業進駐與高薪就業機會，取代華人聚落，成為置產的主要的考量。

曾意婷指出，20年前美國加州的LA(洛杉磯)及舊金山，由於是華人聚集的地區，中餐廳多，是台灣人置產的首選；然而隨著台灣高科技產業發展，帶動科技新貴的崛起，10年科技產業重鎮的矽谷，成為台灣人置產的新選擇。

而分析近幾年的市場走向，大西雅圖地區成為年輕的企業主或科技人的最愛，尤其創新金三角的貝爾維尤(Bellevue)、柯克蘭(Kirkland)及雷蒙(Redmond)最受矚目。

曾意婷表示，上述地區有不少國際級大企業進駐，像貝爾維尤有Apple、Amazon、META、AT&T、Boeing、Starbucks進駐；柯克蘭有Google、Costco、NEXTEL PARTNERS進駐；雷蒙則有Microsoft、Amazon、Space X等進駐。

這些國際級企業的進駐，提供了高薪的就業機會，尤其上述企業不少是高科技產業，與台灣的廠商也有上下游供應鏈夥伴關係，有利於雙方企業彼此的人才交流與合作，也成為不少人置產的首選。

德載國際不動產早在2022年就公開指出，西雅圖這些地區的發展潛力，由於高科技產業不斷的進駐，以及名列全美最宜居的城市之一，這些城市成為全球資產的熱點目標。