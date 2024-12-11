快訊

日、韓與中國大陸交惡改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

川普重返執政、美房市風雲再起 有意赴美投資不動產客暴增1倍

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
西雅圖創新金三角成為近年來投資焦點，圖為貝爾維尤的獨棟別墅物件。德載國際不動產提供
西雅圖創新金三角成為近年來投資焦點，圖為貝爾維尤的獨棟別墅物件。德載國際不動產提供

川普重返執政，企業與個人所得稅有望雙降，預期將帶動美國房市風雲再起。國內美國置產顧問龍頭FUNWOO德載國際不動產統計，選後每周來客洽詢投資逾50組，較選前暴增一倍，國內投資客蠢蠢欲動，主要看好美國房地產市場的下一波浪潮來了。

值得注意的是，分析最近來客發現，小孩在美國念書或工作，為二代置產的比例占80%最高；其次為資產配置考量，以及擔心地緣政治風險考量各占10%。

其中，台南的買家數近期暴增最為明顯，主要是開業醫生及企業主族群，其次為新竹的科技人，第三為台北跨國企業主，第四是中部企業主及台商。

德載國際不動產執行長曾意婷11日表示，美國房地產市場隨著川普重返白宮，正吸引全球投資者高度關注。這位房地產大亨出身的政治人物，其政策主軸再次聚焦於減稅與基礎建設計畫，為市場注入新的活力。

同時，台灣央行「史上最嚴」的打炒房政策，正在迫使高資產族群重新思考資產配置，海外房地產，特別是美國，成為他們關注的焦點。

曾意婷表示，川普的政策規劃，不僅將促進美國房地產市場的全面升溫，更提供台灣投資者一個在政策利多中重新佈局的最佳契機。

德載國際不動產是目前國內市占最高的美國置產顧問公司，最大競爭優勢是擁有美國不動產經紀人執照，進入台灣市場近五年來，累計擁有2,000多名買家會員，今年6月曾創下單周交易新台幣6億元紀錄，其中最大單是2.4億元。

曾意婷表示，川普提出將企業稅率進一步降至20%，部分製造業稅率甚至可能低至15%。這一減稅計畫不僅吸引更多企業投資，也將進一步提升就業率與消費力，對住宅與商業地產市場帶來直接的推動作用。

根據美國Redfin網站的最新數據，2024年美國房地產市場展現出驚人的增長動力。

西雅圖創新金三角更成為近年來投資焦點：貝爾維尤(Bellevue)房價同比去年上漲19%；柯克蘭(Kirkland)上漲13.3%；雷蒙(Redmond)也有令人矚目的增幅。

曾意婷認為，當台灣房地產政策逐步收緊時，美國房產市場的機會則更加明朗。包括美國紐約、西雅圖、加州等地，都成為當前投資者的最佳選擇。

分析台灣人赴美投資不動產的變化走勢，曾意婷表示，台灣高端族群對美國不動產市場情有獨鍾，從20年前最青睞加州LA、舊金山，到10年前偏愛矽谷，再到最近幾年目光鎖定大西雅圖地區。國際大企業進駐與高薪就業機會，取代華人聚落，成為置產的主要的考量。

曾意婷指出，20年前美國加州的LA(洛杉磯)及舊金山，由於是華人聚集的地區，中餐廳多，是台灣人置產的首選；然而隨著台灣高科技產業發展，帶動科技新貴的崛起，10年科技產業重鎮的矽谷，成為台灣人置產的新選擇。

而分析近幾年的市場走向，大西雅圖地區成為年輕的企業主或科技人的最愛，尤其創新金三角的貝爾維尤(Bellevue)、柯克蘭(Kirkland)及雷蒙(Redmond)最受矚目。

曾意婷表示，上述地區有不少國際級大企業進駐，像貝爾維尤有Apple、Amazon、META、AT&T、Boeing、Starbucks進駐；柯克蘭有Google、Costco、NEXTEL PARTNERS進駐；雷蒙則有Microsoft、Amazon、Space X等進駐。

這些國際級企業的進駐，提供了高薪的就業機會，尤其上述企業不少是高科技產業，與台灣的廠商也有上下游供應鏈夥伴關係，有利於雙方企業彼此的人才交流與合作，也成為不少人置產的首選。

德載國際不動產早在2022年就公開指出，西雅圖這些地區的發展潛力，由於高科技產業不斷的進駐，以及名列全美最宜居的城市之一，這些城市成為全球資產的熱點目標。

同時建築成本的逐年上升，也是推動房價上漲的重要因素。2022年至2023年，建材、設備與人力成本分別上升19%、5%與4%，導致建商成本顯著提高，房產專家指出，當前入市的投資者，未來將坐擁可觀的潛在增值空間。

曾意婷表示，美國房地產市場隨著川普重返白宮，正吸引全球投資者高度關注。記者宋健生/攝影
曾意婷表示，美國房地產市場隨著川普重返白宮，正吸引全球投資者高度關注。記者宋健生/攝影
美國總統選後，德載國際不動產每周來客洽詢投資逾50組，較選前暴增一倍。德載國際不動產提供
美國總統選後，德載國際不動產每周來客洽詢投資逾50組，較選前暴增一倍。德載國際不動產提供

川普 房市 海外房地產 美國

延伸閱讀

川普2.0時代美元升定了？4個論點支持美元貶值

拜登批准國家安全備忘錄 協助川普應對中、俄、伊朝

消息人士：澤倫斯基會晤川普時強調需安全保障

日媒：安倍晉三遺孀擬訪美 協調與川普會面

相關新聞

美國11月CPI符合預期 市場估Fed下周仍將降息1碼

美國11月消費者物價指數（CPI）月增0.3%、年增2.7%，升幅完全與預期相符，在就業市場降溫之際，市場預期聯準會（F...

川普2.0時代美元升定了？4個論點支持美元貶值

美國總統當選人川普常抱怨美元太強勢、傷害國內製造商，但他又表態捍衛美元作為全球準備貨幣的地位，而且主張大幅減稅、提高關稅...

今年最佳道瓊成分股不是輝達 而是這家公司

顧客因低廉的價格與「回饋」銷售，而認為沃爾瑪（Walmart）是個好地方。但投資人會眉飛色舞則是另有他因：該公司今年來股...

蘋果傳與博通聯手打造AI晶片 博通股價應聲漲逾3%

The Information引述知情人士報導，蘋果正在開發專為人工智慧（AI）打造的伺服器晶片，並為這個晶片的連結技術...

川普重返執政、美房市風雲再起 有意赴美投資不動產客暴增1倍

川普重返執政，企業與個人所得稅有望雙降，預期將帶動美國房市風雲再起。國內美國置產顧問龍頭FUNWOO德載國際不動產統計，...

金融時報：拜登明年元旦對陸貨祭新關稅 這回瞄準綠能進口品

拜登政府即將宣布對進口自中國大陸的關鍵原物料大幅課徵新關稅，這回瞄準的是綠能產品，凸顯華府設法保護美國太陽能產業抵禦廉價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。