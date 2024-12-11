美國11月CPI符合預期 市場估Fed下周仍將降息1碼

美國11月消費者物價指數（CPI）月增0.3%、年增2.7%，升幅完全與預期相符，在就業市場降溫之際，市場預期聯準會（Fed）下周降息展望不變。美國10年期公債殖利率應聲下滑1個基點，降至4.21%。

勞工部勞動統計局（BLS）11日公布，11月CPI月比攀升0.3%，不僅比前四個月各升0.2%的步調加速，更是4月來最大升幅，CPI年增率也從10月的2.6%攀抵2.7%，都符合經濟學家預期。

剔除食物與能源的11月核心CPI月增率連續第四個月維持在0.3%，年增率達3.3%，也與經濟學家預測一致。

芝商所（CME）FedWatch Tool顯示，聯邦資金期貨交易員認為，下周Fed調降利率1碼（0.25個百分點）機率升至92%。市場也預估Fed在2025年只降息兩次，對照下，9月Fed「點狀圖」顯示官員預期明年降息四次。