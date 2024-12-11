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OPEC再調降全球原油需求成長預測

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
OPEC進一步調降原油需求預測。路透
OPEC進一步調降原油需求預測。路透

在國際油價疲軟與市場擔心全球消費量減弱之際，石油輸出國組織（OPEC）在進一步延後增產計畫後，連續第五個月調降全球原油需求成長預測。

OPEC預期今年全球原油每日需求將增加161萬桶，低於先前預測的182萬桶，明年的全球原油每日需求成長則從154萬調降至145萬桶。OPEC從7月以來已下修今年的全球原油需求成長預測27%，顯示認清市況惡化。

OPEC下修原油需求成長預測，主要反映第3季的需求不振數據，但OPEC預測的需求成長仍屬樂觀，因為高於新冠疫情前的140萬桶歷史均值，且約為摩根士丹利和高盛預測值的兩倍，甚至遠高於沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）的預測。

OPEC預估，今年全球原油總需求將為每日約1.038億，明年為每日1.053億桶。在中國大陸10月消費量萎縮後，OPEC進一步調降對中國大陸今年的原油每日需求成長預估，從45萬桶下調至43萬桶。

OPEC 疫情

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