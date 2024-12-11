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在斯里蘭卡建碼頭抗衡中國 印度阿達尼放棄向美貸款

中央社／ 新德里10日綜合外電報導

根據印度阿達尼集團公司文件，該集團已撤銷向美國聯邦政府旗下開發金融機構申請貸款，這筆資金原將用於在斯里蘭卡建造碼頭，而此舉被視為抗衡對手中國在當地的基建計畫。

阿達尼集團（Adani Group）創辦人、印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）上月因涉嫌向印度政府官員行賄2.65億美元（約新台幣86億元），並對投資者隱瞞行賄行為，在紐約遭到起訴。

法新社報導，阿達尼集團子公司「阿達尼港口及特別經濟區公司」（Adani Ports and Special EconomicZone）今天發布聲明表示，正在撤銷向美國國際開發金融公司（DFC）申請的5億5300萬美元貸款，這筆資金原定用於建設深水碼頭「可倫坡西國際碼頭」（Colombo West International Terminal）。

根據阿達尼港口及特別經濟區公司，這項計畫「進展順利，可望在明年初啟用」。

可倫坡西國際碼頭預計耗資7億美元，毗鄰中國營運的類似設施。

阿達尼港口及特別經濟區公司與美國國際開發金融公司是於去年敲定貸款協議，這項計畫當時被視為抗衡北京在印度洋影響力日益增長的方式。

斯里蘭卡位在連接中東和東亞、全球最繁忙的航線上，因此其海事資產具有戰略重要性。

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