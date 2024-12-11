iPhone用戶注意！ChatGPT來囉 Siri不再笨笨的
蘋果公司11日透過iOS更新，將OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT整合進自家裝置，盼藉由推出這項外界期盼已久的功能，提振最新款iPhone的銷售。
在整合ChatGPT後，用戶可透過Siri語音助理，直接使用ChatGPT的服務，解答關於照片、文件等提問。而在任何支援書寫工具的應用程式中，用戶也可以借助ChatGPT的能力生成內容，以及添加圖像。
蘋果這次整合正值年終購物旺季，這也是該公司銷售最旺的時節。蘋果Apple Intelligence相關功能的推出進程緩慢，掀起投資人對iPhone 16銷售的疑慮。
而新功能將適用於以下裝置，包括iPhone 16系列，以及iPhone 15 Pro與Pro Max機型；搭載A17 Pro或M1晶片及以上版本的iPad、以及M1以上晶片的Mac，也可享受新功能。
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