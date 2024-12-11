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加拿大下令解散境內業務 TikTok分支提請司法覆核

中央社／ 渥太華10日綜合外電報導

加拿大政府上月基於國家安全考量，下令解散TikTok境內業務，TikTok加拿大分公司今天發表聲明表示，已向加拿大聯邦法院提出緊急動議，就此命令提請司法覆核。

路透社報導，一份標註日期為12月5日的文件顯示，TikTok加拿大分公司請求聯邦法院撤銷要求TikTok結束在加拿大境內業務的命令。

這份文件另提替代方案表示，法院可以撤銷這道命令，並發還加拿大政府，依據指導方針重新檢視。

渥太華當局去年開始審查TikTok在加拿大投資與拓展業務相關計畫。加國政府審查後於上月宣布基於國家安全考量，要求TikTok分支結束在當地的營運。

TikTok分支主張，加拿大要求結束當地業務的命令，將導致數以百計的人失業。TikTok並表示：「我們認為尋求有意義的解決之道，與確保維持當地的團隊，以及TikTok平台，最符合加拿大民眾的利益。」

根據加拿大法律，政府可評估諸如TikTok的提案等外國投資對國家安全構成的潛在風險，而法律禁止政府透露這類投資的細節。

就在加拿大政府下令解散TikTok境內業務之前，美國已採取類似行動。美國總統拜登（Joe Biden）今年4月簽署一項法案，該法要求TikTok母公司字節跳動2025年1月19日前出售TikTok的美國資產，否則將面臨下架的命運。

TikTok與字節跳動9日雙雙提出緊急動議，請求美國上訴法院暫停要求字節跳動明年1月19日前出售TikTok，否則將面臨下架的命令，以爭取上訴最高法院再審時間。

TikTok 加拿大 美國

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