今年最佳道瓊成分股不是輝達 而是這家公司
顧客因低廉的價格與「回饋」銷售，而認為沃爾瑪（Walmart）是個好地方。但投資人會眉飛色舞則是另有他因：該公司今年來股價飆漲80％。
光是巴隆周刊11月初將沃爾瑪做封面故事以來，該公司股價就漲逾15%。
輝達（Nvidia）今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。沃爾瑪甚至表現得比2月被納入道瓊且今年股價「僅」上漲50％的競爭對手亞馬遜（Amazon）還好。
對於沃爾瑪2025年是否再次令華爾街感到驚豔，分析師幾乎一致持肯定答案。在41位追蹤這檔股票的投銀分析師中，37人予以「買進」或「優於大盤」評級；相形下，僅三人將該公司評為「持有」（Hold），一人喊賣。
惟投資人（與分析師）可能低估即將到來的川普二入白宮對沃爾瑪帶來的潛在負面影響。他威脅對中國大陸、加拿大、墨西哥、歐洲以及美國其他貿易夥伴加徵關稅，理論上將對該公司造成衝擊。
然而，華爾街對此並沒有太擔心。瑞士銀行（UBS）分析師拉瑟（Michael Lasser）在上周的一份報告中說，「來自關稅的風險是可控的」，因為沃爾瑪販售的商品有三分之二是在美國製造，所以該公司透過調整產品來源或提高售價，能夠在川普第一任期間應對關稅的影響。
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