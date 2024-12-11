國際航空運輸協會理事長：永續航空燃料供應不足

「國際航空運輸協會」（International Air Transport Association, IATA）理事長華爾希表示，新型低碳排航空燃料目前的供應量，有可能不足以協助航空業達成氣候目標。

法新社報導， IATA發布聲明指出，「永續航空燃料」（SAF）今年的產量預計將達到13億公升，相較前1年增加1倍以上。不過這個數字低於IATA先前對今年產量的預測。

永續航空燃料的主要來源包含動、植物所衍生的「生物質」和廢食用油。

IATA預測，永續航空燃料產量明年將增至27億公升，不過這僅占全球飛機燃料使用量的0.7%。

華爾希（Willie Walsh）告訴法新社：「市場上供應的永續航空燃料數量不足。這是對目前主要傳統燃料供應商的批評，他們未能提供永續燃料，也沒有進行必要的投資。」

華爾希說，「這讓我們感到挫折且極度關切，因為我認為，向淨零碳排轉型符合所有人的利益」。

為遏制因溫室氣體排放引起的氣候危機，各國都在尋求低碳排能源。

IATA為航空業設定的目標是在2050年底前達成淨零，且非常依賴永續燃料來實現這項目標。

華爾希呼籲各國政府協助提高永續航空燃料產量。他說：「我不認為（目標）現在有危險。但如果這項趨勢持續到2030年以後，我就會開始擔心。」