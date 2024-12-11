金融時報：拜登明年元旦對陸貨祭新關稅 這回瞄準綠能進口品

拜登政府即將宣布對進口自中國大陸的關鍵原物料大幅課徵新關稅，這回瞄準的是綠能產品，凸顯華府設法保護美國太陽能產業抵禦廉價大陸貨入侵。

金融時報（FT）報導，知情人士說，美國貿易代表署預定11日宣布，將把對中國大陸太陽能晶圓和多晶矽課徵的關稅加倍至50%，並且對大陸的鎢製品課徵25%稅率。太陽能晶圓和多晶矽是製造太陽能板必需的材料，鎢用於武器、電腦晶片等林林總總的產品。華府決定再祭新關稅，凸顯對美國過度依賴中國大陸供應綠能及科技產業關鍵原物料感到焦慮。

這批新綠能關稅訂於明年元旦生效，就在美國總統當選人川普宣誓就職前數周。拜登政府最初在9月時，向美國商界提議這套新關稅措施。在那之前，拜登政府5月已宣布另一套方案，把對陸製電動車關稅提高到100%，是原先稅率的四倍，同時大幅提高對大陸其他綠能科技零件課徵的關稅。

拜登政府過去四年來一方面提供數十億美元的補助金，鼓勵國內半導體製造，另一方面對大陸供應商祭出懲罰性關稅，力圖重振美國製造業並加速發展國內產業。拜登貿易官員選擇維持川普時代對總值3,000億美元陸貨加徵的關稅，但已把矛頭擴大至戰略性產業，像是綠能和晶片製造。

世界兩大經濟體之間的貿易緊張關係愈演愈烈。美國與其他西方國家指控北京傾銷，華府並採取行動限制對大陸科技出口，以免關鍵技術落入中共軍之手。北京也不甘示弱，本周對美國晶片巨人輝達（Nvidia）發動反托辣斯調查，最近還對美方宣布出口控制，事涉生產晶片與軍事工具所需的關鍵礦物。